Concentrado, Isolado ou Hidrolisado: qual whey protein escolher?

Se você é adepto da prática de atividades físicas, especialmente a musculação, e faz uso de suplementação para melhorar os seus resultados, já deve ter notado a grande variedade de whey protein disponível atualmente no mercado. E, para quem não está familiarizado com o produto, fica um pouco difícil saber qual é o ideal a ser consumido.



Antes de analisarmos os tipos de whey protein e suas características, precisamos entender o que é esse tipo de suplementação alimentar.



Afinal, o que é whey protein?



O whey protein é um subproduto da produção de queijo, ou seja, o soro do leito. Ele apresenta uma variedade de proteínas, tais como a beta-lactoglobulina, a alfa-lactalbumina e a albumina sérica.

Essas são proteínas completas e que contêm os nove aminoácidos essenciais. Além disso, elas são populares entre atletas, fisiculturistas e também entre aqueles que querem ganhar mais músculos na academia.



Opções de whey protein disponíveis no mercado



Basicamente existem hoje no mercado três opções de whey protein: o concentrado; o isolado; e o hidrolisado.



Você sabe qual deles é o mais indicado para você? Vamos, então, analisar as características de cada um deles e tentar reconhecer qual deles é o melhor para o seu caso.



- Whey Protein Concentrado:



O whey protein concentrado é o mais indicado para atletas. Além de ser muito econômico, ele contém entre 70% e 80% de proteína, pouca gordura e lactose. Ele é menos processado e por isso é mais completo. Geralmente, o que se remove desse produto é água, lactose e alguns poucos minerais.



- Whey Protein Isolado



Com um custo um pouco mais elevado, o whey protein isolado contém em torno de 90% a 94% de proteína e é composto de proteína pura, com muito pouco dos outros elementos lácteos remanescentes. Isso faz com que ele seja indicado para as pessoas mais sensíveis aos laticínios. Ele é bastante utilizado pelos fisiculturistas.



O suposto aumento dos efeitos benéficos na síntese de proteínas é exagerado.



O whey protein isolado é o mais processado entre os outros tipos de whey. Nesse caso, para sua produção são removidas a gordura e a lactose, permitindo uma maior concentração de proteína por dose. Em contrapartida, nesse processo de fabricação são geradas proteínas desnaturadas, e como resultado final, há uma perda da eficácia proteica.



- Whey Protein Hidrolisado



O whey protein hidrolisado é um produto de mais fácil absorção e seus possíveis alergênicos são decompostos em formas inativas.



Ele é muito indicado para atletas de elite para maximizar a absorção de proteínas. O whey protein hidrolisado é também uma boa solução para os idosos que apresentam problemas dentários ou que tenham a digestão comprometida.



Quem é adepto da dieta keto (cetogênica), deve evitar esse tipo de whey protein, pois este produto pode aumentar a glicemia.



Whey protein à base de leite vacas alimentada a pasto é melhor



Embora as variedades de marcas no mercado e tipos de whey sejam bastante consideráveis, encontrar um produto realmente de qualidade é muito raro ultimamente.



Para ser classificado como um produto de alto nível, o whey protein precisa ser derivado de leite integral de vacas criadas a pasto e processado a frio. Já ficou comprovado inúmeras vezes, que o leite de vacas criadas a pasto, que produzem leite A2, apresenta um valor nutricional muito superior ao leite convencional. Além disso, o leite de vaca criada a pasto possui maior riqueza nutritiva de suporte imunológico, bem como antioxidantes e proteínas que melhoram o metabolismo. Por isso, eu reafirmo que o whey protein fabricado com esse leite é capaz de oferecer o máximo em termos de benefício.



Outra vantagem é que as vacas criadas no pasto são mais saudáveis do que as alimentadas com ração, uma vez que esse tipo de alimentação contém produtos transgênicos relacionados com a diminuição de fertilidade e problemas de aborto.



Isso sem mencionar que as vacas de confinamento são criadas em ambiente estressante, quase sempre tratadas com antibióticos e hormônios. Felizmente, essa não é uma prática comum no Brasil, onde a maioria do rebanho ainda é tratada com alguma qualidade.



Propriedades de um whey de qualidade

Um whey protein de qualidade tem composição similar ao leite materno, com propriedades exclusivas, como fonte de compostos imunológicos de suporte, peptídeos antioxidantes e nutrientes que melhoram o metabolismo.



Ele é capaz de fornecer o maior espectro de aminoácidos essenciais que um ser humano necessita, além de ser muito rico em aminoácidos de cadeia ramificada (BCAA), importantíssimos na formação de músculos, em especial a leucina e o ácido glutamínico.



Grama por grama, o perfil de aminoácidos do whey protein integral, não aquecido, é mais expressivo do que qualquer outro alimento do planeta.



Então, dá próxima vez que for escolher o seu whey protein, lembre-se desses detalhes e esteja certo de estar optando pelo melhor.



Supersaúde!



_______





Referências bibliográficas:

- Medical News Today, June 20, 2017

- Nutrition, June 22, 2017

- Journal of Sports Science & Medicine, 3(3), 118–130

- Volek, “Concentrate, Isolate And Hydrolysate: What It Means,” Nutrition Express

- Nutrition, June 12, 2017

- Livro 20 Minutos e Emagreça. Editora Gaia.

- Livro Leite Cru: A verdade que vai mudar sua vida. Editora Gaia.

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357