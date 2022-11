A chave da longevidade está no seu coração

Não é novidade para ninguém que a nossa expectativa de vida melhorou no último século, alcançando uma média entre 80 e 90 anos. Mas muitas pessoas ainda sonham em chegar aos 100 anos com qualidade de vida e saúde. No entanto, para que isso seja possível, é preciso mudar – urgentemente – o estilo de vida e antigos conceitos alimentares.



Embora a expectativa tenha melhorado ao longo dos anos, o que se observou nas duas últimas avaliações que medem o tempo médio de vida da população, ao contrário do que se imaginava, foi uma redução desse período.



Talvez a justificativa para isso esteja no assustador crescimento de casos de obesidade, diabetes e doença cardiovascular em pessoas cada vez mais jovens. Infelizmente, essas comorbidades têm atingido uma condição tal, que os pais estão perdendo seus filhos cada vez mais cedo.



A boa notícia é que existe uma luz no fim do túnel! Ainda é possível revertermos esse quadro e recuperamos o aumento na expectativa de vida. O que precisamos é sermos mais proativos e parar de esperar que medicações nos proporcionem esses anos a mais.



A prevenção é o melhor remédio

A prevenção será sempre o melhor remédio contra todos os tipos de doença e uma importante aliada na conquista da longevidade! Sendo assim, trouxe algumas dicas para te ajudar. Tome nota.



Hábitos alimentares



- Se quer ter uma melhor qualidade de vida, você precisa focar na sua alimentação. Quanto mais saudável, maiores serão os benefícios que você irá desfrutar. Por isso, comece eliminando do seu cardápio alimentos refinados, industrializados, ultraprocessados e também óleos de sementes industrializados.



- Priorize gorduras boas e proteína animal. Mas lembre-se: use-os com moderação! Reduza os carboidratos ao mínimo possível, assim como o açúcar e a frutose também.



Hábitos de vida



- Tome banhos de sol regularmente, respeitando os melhores horários para a sua saúde; faça treinos supra-aeróbicos e busque por suplementação de antioxidantes.



- Faça também uma desintoxicação de ferros e metais pesados.



- Evite o tabagismo.



- E, se for consumir álcool, faça isso com bastante moderação.



Você já ouviu falar sobre o Exame Escore Coronariano de Cálcio (ECC)?



O ECC é uma tomografia utilizada para estimar o risco que um indivíduo apresenta para o desenvolvimento de uma doença cardíaca que pode evoluir para um ataque cardíaco ou até mesmo um quadro de derrame. Como esses casos são provocados, geralmente, pelo endurecimento, ao longo do tempo, das placas de cálcio que causam o estreitamento das artérias, o exame auxilia na identificação da quantidade de cálcio nelas depositados.



Dentro dessa avaliação, e como o próprio nome sugere, o Exame Escore Coronariano de Cálcio gera uma pontuação que avalia os riscos para as doenças cardíacas. Quanto mais espessas as suas artérias estiverem, maior será a sua pontuação e, consequentemente, maior também será a probabilidade (em porcentagem) do risco cardiovascular para a próxima década. Acompanhe:



Pontuação ECC - Porcentagem



Zero - 1,4%



1 e 100 - 4,1%



101 e 400 - 15%



400 e 1.000 - 26%



Acima de 1.000 - 37%



De acordo com o Estudo de Framingham, que desde 1948 avalia o sistema cardiovascular dos habitantes de Framingham, nos Estados Unidos, e é tido como uma importante base de informações sobre o assunto atualmente, o risco de doença cardiovascular para idosos ou em pessoas de meia idade, com pontuação ECC zero, é bastante semelhante. O mesmo raciocínio vale para a comparação entre os maiores riscos de ECC.



Isso nos mostra que quanto mais cedo adotarmos medidas para interromper a progressão da calcificação das artérias, melhor!



Acontece muito de pacientes me perguntarem sobre o exame de ECC para determinar suas condições clínicas. Fato é que eu explico a cada um deles que, antes de chegarmos a esse ponto é recomendado que façamos outras avaliações de risco. Dependendo do que encontrarmos como resultado, aí sim podemos pensar nesse exame e nas estratégias tanto de prevenção, quanto de tratamento.



Somente os pacientes com alto risco têm indicação de fazer o Exame Escore Coronariano de Cálcio (ECC).



Exames laboratoriais recomendados para o diagnóstico de riscos cardíacos



Eu preciso te lembrar que esses exames devem ser feitos periodicamente, mas sempre de acordo com a orientação do seu médico.



Sendo assim, os exames laboratoriais recomendados para determinar o seu risco de doença cardíaca são:



• Apo A1 / Apo B

• Colesterol / HDL

• Ferritina

• Fibrinogênio

• Gama GT

• Hemoglobina Glicada

• Homocisteína

• Insulina

• LDL / HDL

• Lipoproteína (a)

• Níveis de metais tóxicos

• Potencial antioxidante

• Proteína C Reativa

• Triglicérides / HDL



Com os resultados destes exames, um correto acompanhamento médico, e promovendo mudanças nos seus hábitos alimentares e no seu estilo de vida, mais as dicas que vimos anteriormente, você terá maiores chances de recuperar a sua longevidade e, quem sabe, chegar aos 100 anos!



Aceite esses conselhos de bom coração! Só assim você terá a segurança que está fazendo o melhor para sua saúde, evitando ou revertendo os riscos silenciosos de desenvolver doença cardiovascular.



Supersaúde!

_______



Referências bibliográficas:



Dr. Wilson Rondó Jr

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357