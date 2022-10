Como os probióticos tópicos agem na sua pele

Você sabia que para manter uma pele saudável e com um aspecto jovem é preciso muito mais do que apenas os alimentos que você consome ou dos suplementos que você toma? Os produtos que você utiliza na superfície da sua pele também contam muito! E, nesse caso, estamos falando mais especificamente dos probióticos.



Os probióticos são bactérias vivas, do bem, que auxiliam na melhora da nossa saúde. Além da ingestão, eles também podem ser utilizados sobre a pele. Nesse formato, são chamados de probióticos tópicos.

Esses probióticos tópicos possuem duas importantes ações no nosso organismo:



- Eles agem como uma barreira física; e



- Mantêm a “ecologia da pele”.



Ou seja, eles proporcionam uma condição em que a quantidade de bactérias boas na derme é suficiente para impedir que os micróbios prejudiciais lesem a nossa pele.



Uma das principais características das peles saudáveis é a presença de bactérias oxidantes de amônia (BOA). Essas bactérias se alimentam do suor, transformando-o em óxido nítrico, limpando, protegendo e reparando a pele naturalmente. Essas bactérias fortalecem as barreiras da pele em 25% e ajudam a impedir que a umidade evapore.



No passado, todos nós – inclusive os bebês recém-nascidos – possuíamos um tipo único de bactéria oxidante de amônia em nossa pele, chamada Bifidobacterium longum. Mas, atualmente, a maioria de nós não tem mais nenhuma dessas bactérias benéficas em nossa pele, uma vez que os sabonetes e os produtos de limpeza acabam por eliminá-las.



Então, como recuperar a 'ecologia dérmica' naturalmente?



Para recuperar a “ecologia dérmica”, de forma natural, eu aconselho que você use produtos que contenham probióticos, em especial a Bifidobacterium longum, essencial na formação de uma barreira protetora natural da pele. Você pode consumir esses probióticos por via oral ou também por meio do uso tópico.



Com isso, você conseguirá:



• Equilibrar os níveis de pH;



• Melhorar a hidratação, viço e elasticidade da pele;



• Atenuar as rugas;



• Reparar os danos no DNA causados pelo sol;



• Neutralizar os danos por poluentes ambientais;



• Aumentar a imunidade e proteção contra infecções;



• Melhorar a microflora saudável.



Iogurte Natural: excelente fonte probiótica para a pele



Entre os alimentos que funcionam como fonte de probióticos para a nossa pele, o iogurte natural está em posição de destaque. O seu consumo é uma excelente fonte de Bifidobacterium longum, que por ação bacteriana oxidante de amônia promove ação probiótica de dentro para fora, ou seja, do intestino para a pele, potencializando os benefícios que mencionamos anteriormente.



5 maneiras de preservar a barreira natural da sua pele



– Limpeza com vinagre de maçã não filtrado: Faz um reset do pH da pele, alterado pelo estresse, pela poluição e pelos raios ultravioletas. Além disso, o vinagre de maçã não filtrado ajuda a ativar a microcirculação e a retirar as impurezas da pele. O ideal é que ele seja utilizado diluído em 50% de água filtrada.



– Tônico probiótico: O tônico probiótico age complementando a limpeza suave da sua pele e restaurando a microflora da derme.



– Óleo de semente de Rosa Mosqueta: Esse óleo é reconhecido por conter uma ótima concentração de ácidos graxos essenciais, semelhantes à própria matriz lipídica da pele. O óleo de semente de Rosa Mosqueta também possui ação prebiótica e age nutrindo o microbioma da pele. Ele também é rico em ácido retinóico, o que ajuda a reduzir rugas e cicatrizes.



– Óleo de semente de uva: Outro óleo que ajuda na formação da barreira natural da pele é o óleo de semente de uva, graças ao fato de que seu princípio ativo é um antioxidante raro chamado Proantocianidina oligomérica (OPC). Ele age protegendo a pele dos danos ao DNA que levam ao envelhecimento precoce. Além disso, o óleo de semente de uva ajuda na melhora do fluxo sanguíneo e da circulação, tornando a pele mais lisa e com uma aparência mais jovial.



– Azeite de oliva: O azeite de oliva é, talvez, um dos mais antigos hidratantes naturais para a pele que se tem notícias, sendo utilizado há séculos por mulheres do mediterrâneo. Ele é rico em ácidos graxos essenciais, como ômega 3, ômega 6 e ácido oleico. Isso sem falar que ele também contém o antioxidante hidoxitirosol e a vitamina E, que neutralizam os radicais livres e previnem o envelhecimento.

E sabe o que há de melhor em todos esses elementos? Todos são todos 100% naturais e possuem um excelente custo-benefício.



Supersaúde



_______



Referências bibliográficas

