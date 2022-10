A importância da vitamina B3 para a sua saúde

A Niacinamida, mais popularmente conhecida como vitamina B3, é uma vitamina capaz de restaurar os níveis de Dinucleótido de nicotinamida adenina (NAD+), uma das moléculas fundamentais para o bom funcionamento do nosso organismo, pois é responsável por uma ação muito importante no metabolismo, que é alimentar as nossas células-tronco.



O que acontece é que a medida em que vamos envelhecendo, deixamos de produzir uma enzima chamada de NAD PTH, que é responsável pelo processo de reciclagem da Niacinamida, e consequentemente com isso, reduzindo a restauração de NAD+ no nosso organismo. Desta forma, uma suplementação da vitamina B3 é a forma mais simples e eficaz de aumentar a NAD+ e promover uma melhora significativa na nossa saúde.



Entre os benefícios proporcionados pela suplementação da vitamina B3 podemos destacar:



• Aumento da biogênese e função mitocondrial no tecido adiposo;



• Aumento da síntese de glutationa;



• Aumento de 1,4 vezes da massa magra;



• Combate ao acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares, diabetes e certos tipos de câncer;



• Diminuição do acúmulo de gordura em 47% pelo aumento do catabolismo de ácidos graxos, combatendo a obesidade (em testes feitos em camundongos);



• Melhora da sensibilidade à insulina;



• Prevenção da formação de gordura no fígado;



• Redução do estresse oxidativo; e



• Reparo do DNA danificado de cada célula.



No entanto, para que esses benefícios sejam alcançados, o segredo está na correta dosagem. Uma dosagem alta não significa melhores resultados, uma vez que ao utilizarmos um valor acima do recomendado iremos inibir os efeitos metabólicos positivos.



Estima-se então que a dosagem correta de vitamina B3 seja uma dose baixa e diária de 2,5mg por quilograma de peso corporal. Por exemplo: para uma pessoa com 75kg, a dosagem ideal de Niacinamida é de aproximadamente 170mg/dia.



É importante ficarmos atentos, pois além do envelhecimento, existem outros fatores que podem piorar os índices de NAD+ no nosso organismo. Entre eles estão:



– A exposição excessiva à luz azul, por meio da utilização de tabletes, celulares, computadores e televisores, especialmente à noite.



– Exposição à radiação de campus eletromagnéticos, tais como como celular, Wi-Fi, raios-X médicos desnecessários e tomografias computadorizadas. Essa exposição é muito prejudicial ao nosso DNA.



Veja como aumentar o NAD+ naturalmente:



– Praticando exercícios regularmente você estimula o aumento natural dos inibidores de nicotinamida fosforibosiltransferase (NAMPT, na sigla em inglês), ativando a AMPK (enzima que regula a homeostase energética das células), e por sua vez, aumenta o NAD+. Cerca de três semanas de treinamento de resistência são capazes de gerar um aumento de aproximadamente 127% do NAMPT.



– Faça jejum intermitente cíclico ou alimentação com restrição de tempo.



– Procure se deitar ao escurecer e levantar ao nascer do sol.



– Faça sauna regularmente, pois o estresse térmico também é um excelente estimulante para o aumento do NAD+.



Mas, como saber se seu NAD+ está em dia?



Ainda não existem testes laboratoriais confiáveis capazes de medir os índices de NAD+ no nosso organismo. Por enquanto, a dica para saber se os seus índices estão bons é observar se você está com mais disposição; com bons níveis de energia; se consegue manter o foco e a clareza mental e se o seu sono tem sido reparador. Se você estiver atendendo bem a essas condições, pode comemorar, pois o seu NAD+ está em dia!

Supersaúde!

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357