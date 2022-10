Seu bebê consegue sentir o sabor dos alimentos antes de nascer!

A alimentação das gestantes é também o alimento de seus bebês, que ainda estão na barriga. Mas será que essas crianças simplesmente recebem os nutrientes pelo cordão umbilical sem sentir nada? Por incrível que pareça, talvez a resposta seja não. Pela primeira vez, cientistas encontraram evidências de que os bebês sentem um pouco do gosto e do cheiro da comida ingerida pelas mães... E até fazem “cara feia” se não gostarem!



Quem diz são cientistas de uma universidade britânica, que fizeram ultrassom em um grupo de grávidas enquanto elas se alimentavam de diferentes alimentos: a cenoura, que tem um sabor mais adocicado... E a couve, um pouco mais amarga. Eles ficaram surpresos ao verem que pouco tempo depois que suas mães comiam cenoura, era possível ver expressões faciais de riso nos fetos. Na hora da couve, havia uma carinha que lembrava o choro!



Os pesquisadores acreditam que essa é uma evidência de os bebês percebem o sabor e aroma dos alimentos dentro da barriga. Incrível, né? Mas essa pesquisa não é apenas curiosa. Tem algo bem importante nessa descoberta! Primeiro, é um passo a mais no entendimento de como se formam os receptores de paladar e olfato nessa fase – já que possivelmente os fetos sentem gosto e cheiro pelo líquido amniótico no útero.



E, por fim, os cientistas acreditam que isso pode ajudar os bebês a gostarem de itens mais saudáveis no futuro. Confirmado que eles podem sentir gosto e cheiro ainda na barriga, significa que podem ser expostos desde cedo ao sabor de alimentos não tão apreciados pelas crianças, como a couve. No futuro, o hábito pode gerar uma preferência por alimentos mais naturais e saudáveis.

O que mais comer durante a gravidez?

Além de buscar por opções saudáveis na gravidez que podem mudar o gosto do seu bebê, há alguns itens que não podem faltar na dieta de quem está esperando a chegada da cegonha. Olha só:

Carne e ovos

São as principais fontes de colina, nutriente que durante a gravidez pode influenciar nos marcadores epigenéticos das crianças, ou seja, a forma como seus genes vão se expressar durante suas vidas. Ela atua diretamente nos marcadores que atuam em glândulas importantes no controle de hormônios como o cortisol, responsável pela resposta ao estresse.



Considerando como o estresse é um dos principais problemas modernos, você vai gostar de saber que pode ajudar seu filho a ser menos estressado no futuro... Comendo um bom bife agora! Carne, principalmente fígado, e ovos são os melhores para a colina, mas lembre-se de optar pelos produtos de animais criados a pasto, que tem melhores níveis nutricionais e são livres de transgênicos.

Ingredientes da dieta do mediterrâneo

Pesquisas já demonstraram que grávidas que consumiam ingredientes da dieta do mediterrâneo tinham, em média, 1,25 kg a menos do que as que não consumiam. A dieta do mediterrâneo prioriza alimentos como:

• Azeite de oliva extravirgem



• Castanhas



• Vegetais folhosos e legumes com pouco teor de carboidratos



• Peixes



• Queijo



• Iogurte

Então, se você é gestante, vale a pena ficar de olho nessas dicas. Elas podem ajudar você e seu bebê a terem uma Supersaúde!

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357