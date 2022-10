Novas descobertas sobre a manteiga

Estão entrando em cena novas comprovações. Elas que suportam mais ainda que as gorduras lácteas não estão associados a um maior risco de eventos cardiovasculares, nem mortalidade por todas as causas.

Assim como já sabemos da importância protetora do ômega 3 (C3:0) nestas condições, agora a ciência tem mostrado que o ácido pentadecanóico (C15:0), outro ácido graxo essencial que só se consegue com a alimentação, também tem um efeito importante.



Ou seja, cada vez fica mais claro que as gorduras saturadas de cadeia ímpar, como C3:0 e C15:0, são os grandes aliados da saúde, pois são metabolizadas em ácido propiônico, que suporta o metabolismo saudável e a produção de energia.



Já as outras gorduras saturadas de cadeia uniforme são metabolizadas em ácido acetoacético, indutoras de inflamação silenciosa ligadas a diabetes e doenças cardiovasculares, por exemplo.



Quanto mais altos os níveis dessas gorduras boas, maior é a proteção, que se confirma em diversos estudos como:



Em setembro de 2021, foi publicado na PLOS Medicine, uma avaliação consistente entre biomarcadores séricos de ingestão de gordura na dieta e a incidência de doenças cardiovasculares, onde foi utilizado como referência a concentração do ácido pentadecanóico 15:0 (C15:0).



Outra meta análise com 17 estudos também confirmou os mesmos resultados positivos aonde a menor incidência de doenças era de maneira linear dependente da dose de gorduras lácteas 15:0 (C15:0), como a manteiga. Ou seja, quanto maior a concentração dessas gorduras, menor o risco.



Mais publicações confirmam esses achados, concluindo ainda não haver risco de mortalidade por todas as causas relacionado à gordura láctea.



Ela também não está associada a maior risco de doença cardiovascular e nem mortalidade por todas as causas. Portanto, o C15:0 realmente é o primeiro ácido graxo essencial descoberto desde que o ômega-3 entrou em cena há mais de 90 anos.



Potencial desses ácidos graxos essenciais associados



Sabemos da importância do ácido graxo essencial ômega 3 para a saúde por diversos motivos como:



- redutor de inflamação silenciosa



- melhora a função cerebral e o comportamento



- protege a saúde do coração



- reduz o risco de diabetes



- otimiza a construção muscular e a força óssea



- reduz a síndrome metabólica



E mais, as gorduras ômega-3 também são um preditor de mortalidade por todas as causas.



Numa comparação entre o C15:0 e o ácido eicosapentaenóico (EPA), que é “uma gordura ômega-3 líder”, publicada em maio de 2022 no PLOS|One, os pesquisadores comentaram que as atividades terapêuticas chegavam a ser mais amplas e seguras que o EPA em alguns casos.



Para obter o melhor resultado possível em termos de benefícios, lembre-se de dar preferência para manteiga de leite de animais criados a pasto. Supersaúde!



_______

Referências bibliográficas:

Best Life. June 25, 2022

PLOS Medicine. 2021

Journal of the History of Medicine and Allied Sciences. 2008;63(2)

Nutrients, 2018;10(8)

Circulation. 2015;132(22)

Healio. December 31, 2020

Arthritis Foundation, Fish Oil

Cancer Research. November 15, 1991; Vol 51 Issue 22 Pages 6089-6093

Progress in Lipid Research. 1997; 36(2-3):131-151

Journal of Pediatrics. 2010; 157(3):395-400

Acta Cardiologica. 2009; 64(3):321-327

PLOS|One. 2022

Dr. Wilson Rondó Jr. – Sinal Verde para a Carne Vermelha. Editora Gaia. 2011

Dr. Wilson Rondó Jr. – Leite Cru: A verdade que vai mudar sua vida. Editora Gaia. 2019

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357