Como a vitamina B3 pode turbinar seu emagrecimento

A vitamina B3, também conhecida como niacinamida, restaura os níveis de dinucleotídeo de nicotinamida adenina (NAD+), uma molécula de sinalização vital que alimenta células-tronco, com importante ação no metabolismo.



Com o envelhecimento, vamos deixando de produzir uma enzima chave chamada NAD PTH, que recicla a niacinamida e consequentemente em NAD+.



Portanto, a suplementação de niacinamida é a forma mais simples e eficiente de aumentar a NAD+, promovendo:



• melhora da sensibilidade à insulina



• redução do estresse oxidativo



• prevenção da formação de gordura no fígado



• combate acidente vascular cerebral, doenças cardiovasculares, diabetes e certos tipos de câncer.



• aumento da biogênese e função mitocondrial no tecido adiposo.



• aumento da síntese de glutationa



• diminuição do acúmulo de gordura em 47% pelo aumento do catabolismo de ácidos graxos, combatendo a obesidade (em testes feitos em camundongos)



• aumento de 1,4 vezes da massa magra



• reparo do DNA danificado de cada célula



Mas o grande segredo é a dosagem. Ao contrário do que pode se pensar, maior quantidade não é melhor em termos de resultado. Acima de um valor acaba-se inibindo os efeitos metabólicos positivos, pois inibe-se as sirtuínas, que são importantes proteínas da longevidade.



Os benefícios produzidos pela suplementação de niacinamida é em uma dose baixa de 2,5 miligramas (mg) por quilograma de peso corporal diariamente, o equivalente a cerca de 170 mg para uma pessoa de 75 kg.



Como aumentar naturalmente o seu NAD+



- Exercício físico

Promove aumento natural do NAMPT ativando a AMPK, que por sua vez aumenta o NAD+. Cerca de três semanas de treinamento de resistência geram aumento do NAMPT em cerca de 127%.



- Jejum intermitente cíclico ou alimentação com restrição de tempo

Também aumentam naturalmente o NAMPT ativando a AMPK, que por sua vez aumenta o NAD+.



- Otimização do ciclo circadiano

Deitar ao escurecer e levantar ao nascer do sol, também ativam a NAMPT.



- Sauna

O estresse térmico estimula o aumento do NAD+.



Fatores que pioram o seu NAD+



- Blue light



A utilização de celulares, tablets, computadores e televisões à noite inibem a ativação do NAMPT.



- Exposição à radiação de campus eletromagnéticos



Todas as formas de radiação, como celular, Wi-Fi, raios-X médicos desnecessários e tomografias computadorizadas são prejudiciais ao DNA.



Por enquanto ainda não temos testes laboratoriais de NAD+ confiáveis, e a dica para saber se os seus níveis estão bons, você deve estar com:



• Disposição

• Bons níveis de energia

• Foco e clareza mental

• Sono reparador



Fique de olho e aproveite o NAD+ a seu favor. Supersaúde!



_______



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357