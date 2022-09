Óleos de sementes, os principais agressores da sua dieta

Surpreendentemente, alguns óleos que você usa no preparo das refeições ou que estão “escondidos” nos alimentos industrializados são os piores vilões na geração das doenças crônicas do mundo moderno. Eu estou me referindo aos óleos de sementes como milho, soja, canola, girassol, cártamo etc. Foi nos ensinado que eles eram grandes aliados da saúde. Mas que decepção...



Substituir as verdadeiras gorduras saudáveis por esses óleos poli-insaturados, hidrogenados, refinados, certamente é o que há de pior em termos de distorção nutricional. Eles precisam ser erradicados da sua alimentação para que você alcance a boa saúde.



São riquíssimos em ácido linoleico ômega-6 (LA), que em pequena quantidade, como a 100 anos atrás, trazia certos benefícios. Porém, atualmente são consumidos em excesso, agindo como um veneno metabólico. Dosagens acima de 10 g por dia possivelmente causarão problemas a longo prazo, e a média de consumo diário hoje chega a 80 g/dia!



Consequências do alto consumo do LA



1. disfunção mitocondrial e sua capacidade de produzir energia celular.



2. aumento de oxidação, gerando componentes desfavoráveis que causam danos ao DNA.



3. danos significativos a nível celular, causadores de muitas doenças metabólicas crônicas e degenerativas.



4. efeito altamente pro-inflamatório que estimula a oxidação no corpo



5. maior propensão de queimaduras solares e câncer de pele, pois o LA é incorporado às membranas celulares.



O que fazer?



Elimine ou reduza ao máximo esses óleos da sua alimentação, pois além de ser uma das mudanças dietéticas mais simples, certamente será a mais impactante para sua saúde. Evite, portanto:



- Óleos de sementes transgênicos, fonte significativa de glifosato tóxico



- Alimentos processados (que contenham ou sejam preparados nesses óleos de semente)



- Condimentos comprados em lojas



- Fast food e comida regular de restaurante



- Carne de animais criados confinados, azeite e limite sementes e nozes, pois todos, com exceção das nozes de macadâmia, são carregados com LA



- Carne de falsos hambúrgueres, pois todas as gorduras nesse caso contém óleos de sementes



Qual óleo usar para cozinhar?



Escolha atenciosamente os óleos certos, pois cerca de 90% do ômega 6 que você consome é LA. Portanto, evite mais que 10 g/dia desses óleos. Veja abaixo a concentração do LA nos óleos mais saudáveis. Quanto mais baixa a porcentagem de LA, melhor para o seu consumo:

Melhores óleos para cozinhar % Ácido Linoleico (LA)



Óleo de Oliva 10%



Abacate 10%



Óleo de Palma 10%



Banha (animal confinado) 3% a 15% *



Óleo de coco 3% a 15% *



Manteiga (animal confinado) 2%



Banha (animal criado a pasto) 1%



Manteiga (animal criado a pasto) 1%



* Variação influenciada pelo grau de pureza do óleo

Vamos ficar atentos, pois mudanças simples podem ser o que você precisa para uma Supersaúde!



_______





Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357