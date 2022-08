O que você come primeiro pode aumentar o seu emagrecimento

Sempre se falou que você é o que você come... Mas ninguém nos disse que dependendo da ordem em que se come os mesmos alimentos, se consegue efeitos metabólicos impressionantemente diferentes. As descobertas recentes mostram que o mais importante é a ordem dos alimentos para se evitar obesidade, diabetes, doença cardiovascular, Alzheimer e até retardar o envelhecimento.



Os resultados surpreendem quando se consome proteínas e vegetais primeiro, e por último os carboidratos, durante as refeições.Com isso, se reduz a insulina e a glicemia, promovendo o emagrecimento. Veja essas publicações:



Em um estudo com 11 adultos (6 homens e 5 mulheres) diabéticos tipo 2, apresentando sobrepeso ou obesos, que consumiram a mesma refeição em semanas separadas, cuja única alteração era ordem dos macronutrientes... Observou-se que essa mudança da ordem dos alimentos nas refeições afetou os níveis de glicose e insulina pós-prandial no diabetes tipo 2.



Na primeira semana, os participantes comiam inicialmente carboidratos. Depois de 10 minutos, ingeriam proteína animal e legumes. Na segunda semana, inverteu-se a ordem dos macronutrientes, onde se consumiu primeiro proteína animal com vegetais, seguido de carboidrato, respeitando-se o intervalo de 10 minutos após.



Surpreendentemente, quando se consumia a proteína animal e vegetais antes do carboidrato, houve redução dos níveis de insulina e glicose pós-prandial (pós-refeições), nos períodos de 30 (28,6%), 60 (36,7%) e 120 (16,8%) minutos. Ou seja, nestas condições, os picos de insulina e glicose foram reduzidos em mais de 40%.



Ficou claro que a ordem alimentar apresenta uma estratégia comportamental nova e simples para reduzir os riscos de saúde e obter melhor resultado no emagrecimento, pré-diabetes e diabetes. Os pesquisadores consideram esses resultados “comparáveis aos observados com agentes farmacológicos que visam preferencialmente a glicose pós-prandial”.



Com essa estratégia nutricional, evita-se manifestações de hipoglicemia reacional tão frequente em indivíduos que abusam do carboidrato. Além disso, permite que esses pacientes consumam algum carboidrato, desde que não abusem desse macronutriente. Assim, haverá uma absorção lenta desses carboidratos devido aos efeitos da fibra, da proteína animal e da gordura na parte inicial das refeições.

“Em contraste com o aconselhamento nutricional convencional em diabetes, que é amplamente restritivo e se concentra em “quanto” e “o que não comer”, este estudo piloto sugere que a melhora na glicemia pode ser alcançada pelo momento ideal de ingestão de carboidratos durante uma refeição.” comentam os pesquisadores.



Outro estudo confirmando esse resultado foi feito consumindo-se whey protein (proteína de soro de leite) antes de uma refeição, o que promoveu a redução dos níveis de insulina e glicose pós-prandial. Portanto, se você busca emagrecer ou combater a diabetes e pré-diabete, pense nisso. Supersaúde!



_______



Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357