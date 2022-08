Recupere seus cabelos melhorando a saúde intestinal

Se há algo que incomoda as pessoas, especialmente as mulheres, é perceber que os cabelos estão ficando finos e sumindo. As pacientes quando me procuram pela primeira vez com essa queixa estranham quando digo que é fundamental acertarmos a ecologia intestinal. Sim, o desequilíbrio do microbioma intestinal causa comprometimentos de imunidade, saúde mental, obesidade, diabetes, certos tipos de câncer, doenças cardiovasculares e autoimunes, pele, e não poderiam ficar fora os seus cabelos.



O excesso de bactérias “ruins” e falta de bactérias “boas” causa um aumento na inflamação em todo o corpo, incluindo o couro cabeludo. Assim haverá destruição dos folículos capilares, pois o seu corpo envia o hormônio sexual masculino diidrotestosterona (DHT) ao couro cabeludo para combater a inflamação. Mas o DHT também está presente nas mulheres. Ele se liga a receptores nos folículos capilares e os encolhe. Com o passar do tempo, haverá produção de cabelos mais finos que podem cair, gerando calvície.



Como reparar e proteger seu microbioma



1. Dieta probiótica



Minimize alimentos refinados industrializados e ultra processados, além de açúcar, frutose e óleos vegetais hidrogenados (milho, soja, canola). Recolonize o seu intestino com bactérias saudáveis e expulse as bactérias ruins. Para isso, enfatize na sua alimentação produtos fermentados como chucrute fresco, kefir, kvass e kimchi e laticínios cultivados.



2. Suplemento probiótico



É importante uma associação de probióticos para que reequilibre o seu microbioma. Para isso, use:

•Lactobacillus acidophilus

•Lactobacillus rhamnosus

•Lactobacillus plantarum

•Bacillus subtilis

•Bifidobacterium lactis



Além disso, há um outro probiótico que é fundamental para estimular o crescimento do cabelo:

•Lactobacillus reuteri



De acordo com os estudos em animais, foi suplementado um grupo com esses lactobacillus e outro não durante 20 semanas. Comparando no final, os ratos alimentados com probióticos tiveram:

•crescimento mais rápido e robusto do cabelo

•aumento de 1.200% na expressão do folículo capilar

•aumento do número de fios de cabelo no estágio anágeno (crescimento) do ciclo capilar

•aumento de 106% na contagem de folículos capilares



3. Tratamentos tópicos



•Vitamina B3 (Niacina ou Niacinamida)



Essa vitamina se decompõe em uma molécula chamada nicotinamida adenina dinucleotídeo (NAD +), que é encontrada em todas as células do corpo. O NAD + converte nutrientes da alimentação em energia para o seu corpo e também ativa o desenvolvimento dos folículos capilares. Com o uso da vitamina B3, no caso a niacinamida, você consegue estimular a produção do NAD +. Portanto, borrifar um produto que contenha no mínimo 5% de niacinamida no couro cabeludo pode promover esse resultado.



•Óleo essencial de alecrim

Esse óleo ajuda a combater a queda de cabelo, com ação comparável ao minoxidil em termos de resultado, com a vantagem de não apresentar efeitos colaterais. O único cuidado que se deve ter é pelo fato de poder irritar a pele, portanto é recomendável usá-lo com um óleo carreador, como por exemplo o óleo de coco. Misture 3 a 4 gotas de óleo de alecrim com 1 colher de chá de óleo de coco e massageie o couro cabeludo todas as noites antes de dormir. Pela manhã, lave como de costume.



Supersaúde!



________



Referencias bibliográficas

Dr. Wilson Rondó Jr.

CRM RJ 52-0110159-5

Cirurgião Vascular de formação e Nutrólogo

Registro nº 058357