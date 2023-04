Carruagem sem cavalos

O precursor

Karl Friedrich Michael Benz

As vezes me pego imaginando como era a vida no passado, mais especificamente na segunda metade do Sec. XIX e inicio do XX. O mundo estava agitado, em franca expansão.

Em continentes como a Europa, viagens ferroviárias já não eram novidade. As máquinas trabalhavam literalmente “a todo vapor”, mas não havia ainda um meio de transporte mais individualizado que fosse capaz de percorrer grandes distâncias. Em outras palavras, você, literalmente, podia ter as rédeas nas suas mãos, mas na necessidade de se locomover com velocidade e grandes trajetos seria conduzido por uma locomotiva ou um barco.

Um engenheiro, nascido na cidade de Colônia, na Alemanha, viria a ser um importante coadjuvante de Karl Benz, pois em 1874 criou o primeiro motor de combustão interna, que também ficou conhecido como “motor à explosão”. Gustav Otto não teve vida longa, faleceu aos 43 anos, mais isso não foi impedimento para sua importantíssima colaboração nas indústrias automobilística e aeronáutica. Foi co-fundador da marca que viria a se consolidar e ter reputação mundial chamada Bayerish Motoren Werke, ou BMW para os íntimos.

'Muitos ainda acham que o automóvel foi inventado por Henry Ford, mas enganam-se, foi por Karl Benz. Ford foi o grande responsável pela popularização do automóvel no mundo'

Quem estuda mecânica de automóveis hoje, agora pode entender por que temos o chamado ciclo OTTO e ciclo Diesel.

Mas, voltando ao Benz. Coube a Karl a patente do primeiro veiculo automotor que, pitorescamente, tinha 3 e não 4 rodas.

Impulsionado por um pequeno motor monocilíndrico que estima-se não atingir 1 CV de potência, entretanto era suficiente para mover o leve “veiculo” pelas ruas e estradas do interior da Alemanha, atingindo uma velocidade máxima de 40km/h em superfície plana.

Pouco se fala, mas uma mulher teve uma participação importantíssima nesta história. Bertha Benz, esposa de Karl. De família abastada, Bertha foi muito mais do que a “pilota de testes” dos carros do marido. Ela o apoiava incondicionalmente. Alias, seu dote de casamento foi o que permitiu Karl fundar sua empresa.

Também é dela o título de primeira motorista do mundo e primeira a fazer uma viagem de automóvel... Bertha, sem consentimento de Karl, resolveu fazer uma ousada viagem de cerca de 100Km.

Conta-se que quase foi hostilizada em uma das paradas para reabastecimento, pois muitas pessoas não conseguiam entender o que era aquela carruagem sem cavalos andando sozinha. Dizem que os mais incrédulos a chamaram de bruxa por estar em uma carruagem com “cavalos invisíveis” ...

A quem gosta de filmes de época, recomendo assistir ao filme russo "Cidade de gelo", ambientado na virada do século, na cidade de São Petersburgo. Nele há uma cena marcante que o poderoso empresário recebe de presente da esposa a carruagem sem cavalos (parecer ser um National ou Locomobile).

Em nossa coleção, a famosa marca da estrela de 3 pontas teve destaque com 18 unidades e datas de fabricação entre 1939 e 1986.

Teremos oportunidade para comentar sobre algumas dessas raridades.



Até a próxima!