Mercado vê alta da Selic até 14,50% em 2025

Publicado em 16/12/2024 às 16:19

Alterado em 16/12/2024 às 16:19

O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom), que quarta-feira passada, 11 de dezembro, elevou, de modo unânime, a taxa Selic em 1% para 12,25% ao ano, e anunciou duas altas idênticas nas reuniões de 29 de janeiro e 19 de março, divulga amanhã a íntegra da Ata do Copom e, na quinta-feira, 19, o Relatório Trimestral de Inflação, com as projeções para 2025.



Na quarta-feira, é a vez do Federal Reserve promover a última baixa de juros nos Estados Unidos antes da posse de Donald Trump, com promessas de aumentos nas tarifas de importação contra produtos mexicanos e canadense (ambos membros da Alca), e especialmente contra produtos chineses e asiáticos, para proteger a indústria americana, com impacto inflacionário.



Mas, mesmo com as fortes intervenções do Banco Central no câmbio, num sinal claro de que vai usar o rigor da política monetária amparada por atuações pontuais no câmbio diante de qualquer disfuncionalidade do mercado, as apostas do mercado financeiro contra o governo Lula continuam pesadas no resumo da Pesquisa Focus, colhida até sexta-feira, 13 junto ao mercado e divulgada hoje.



Se Lula teve alta domingo do Hospital Sírio-Libanês, o mercado, que parece torcer contra Lula, também promoveu alta no dólar. Às 12:50 o dólar era negociado a R$ 6,0751, com alta de 0,49%. O movimento acompanhou a alta quase geral da moeda americana (alta de 0,45% contra o iene e de 0,15% contra o peso mexicano), às vésperas da reunião do Federal Open Market Committee - Fomc, responsável pela formulação da política monetária dos EUA, com simbólica baixa de 0,25%. E ainda subiu as apostas de alta de juros de 2025 em diante.



Para 2025, depois da reunião do dia 11, em função da escalada do dólar e de pressões inflacionárias causadas pelo governo Trump, a projeção do IPCA foi elevada de 4,59% para 4,60%, e 4,63% nas respostas dos últimos cinco dias úteis – todas estourando novamente o teto da inflação, de 4,50%, como os 4,89%/4,93% esperados para este ano. O dólar fecha o ano em R$ 5,99/6,00.



Nesse cenário, a Selic foi elevada de 13,50% para 14,00%, com as respostas dos últimos cinco dias úteis cravando nível ainda maior, de 14,50%. Vale lembrar que o Itaú já prevê 15%. Mas a alta do PIB subiu de 3,39% para 3,42% e 3,49% nas respostas dos últimos cinco dias úteis.



Para 2026, o mercado espera IPCA de 4,00% e elevou a expectativa da taxa terminal da Selic de 11,00% para 11,25%. A taxa de 2026 foi estimada em 10,00%, com IPCA de 3,50%.



Com níveis de juros tão altos, as projeções de crescimento da economia no ano que vem recuam para 2,01% a 2,10 (respostas dos últimos cinco dias) e para 2,00% em 2026 e 2027.



Compra de Títulos do Tesouro com cartão na B3



Os tempos de juros altos esfriam o interesse pelas ações e a B3 não perdeu tempo: em parceria com a Secretaria do Tesouro Nacional, a B3 lança hoje o Gift Card B3, um cartão pré-pago que pode ser usado na compra de títulos públicos negociados no Tesouro Direto. A novidade surge como alternativa de presente de Natal e integra o rol de soluções inovadoras para investidores pessoas físicas.



O Gift Card B3 pode ser adquirido pelo site tesourodireto.com.br/giftcard, sendo necessário ser maior de 18 anos. Estão à disposição todos os papéis que integram o Programa: Tesouro Selic, Tesouro IPCA+, Tesouro Prefixado, Tesouro Educa+ e Tesouro RendA+. O comprador deverá escolher um título como sugestão de investimento e informar o nome, e-mail e/ou telefone do beneficiário, realizando o pagamento via Pix.



Haverá valores predefinidos para aquisição do Gift Card B3, com limite de R$ 1 mil para compras diárias e de R$ 5 mil no acumulado do mês. A bolsa faz a emissão do cartão-presente e atua como depositária do valor escolhido, até que seja resgatado.



O beneficiário do Gift Card B3 receberá um e-mail ou SMS com instruções de uso do crédito, que é pessoal e intransferível. Para resgatá-lo, precisará ter conta em uma das corretoras habilitadas, cuja relação se encontra no FAQ do site indicado, e acessar o portal do Tesouro Direto para informar o código de ativação (token) do produto. Nesse processo, caso queira, será possível trocar o título público recebido como presente.