BC adia leilão e dólar tem nova alta

Publicado em 13/11/2024 às 13:59

Alterado em 13/11/2024 às 13:59

O Departamento de Trabalho dos Estados Unidos divulgou hoje que o Índice de Preços ao Consumidor (CPI) subiu 0,2% em outubro, elevando a taxa em 12 meses dos 2,4% em setembro para 2,6%, mostrando resistências inflacionárias que podem levar à maior cautela na baixa de juros do Federal Reserve em dezembro, a um mês da posse de Trump.



Para tentar esfriar a pressão sobre o câmbio, o Banco Central iria realizar dois leilões de linha para vender US$ 2 bilhões em cada um. Mas, problemas operacionais adiaram o leilão e o dólar, que tinha experimentado baixa após a abertura, teve repique seguindo tendência global.



Depois de fechar ontem a R$ 5,7490, com ligeira baixa de 0,12%, ensaiando o patamar de R$ 5,75 (a LCA Consultores está projetando R$ 5,70% em dezembro e R$ 5,40 em dezembro de 2025), o dólar abriu o dia a R$ 5,7482 e chegou a cair a R$ 5,7235 com o anúncio dos leilões (US$ 2 bilhões para recompra em abril e US$ 2 bilhões para recompra em julho).



Mas, após a suspensão das operações de “swap”, as cotações dispararam, e a moeda americana estava cotada a R$ 5,7847 às 12:13, com alta de 0,62%.



Ao meio-dia, o euro tinha queda de 0,41% e a libra esterlina perdia 0,32% ante o dólar, que subia 0,22% frente ao iene e +0,26% perante o franco suíço. No Brasil, Dias turbulentos virão até Trump desembrulhar suas medidas após a posse, em 20 de janeiro de 2025.



Serviços seguram o PIB no 3º trimestre



O crescimento de 1,0% no volume do setor de Serviços, em setembro, segundo a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada nesta quarta-feira pelo IBGE, que se seguiu à divulgação na véspera do avanço de 0,5% no volume de venda do varejo na Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) de setembro, mostra que o setor de Serviços (com participação de 67% no PIB) está segurando o desempenho da economia também no 3º trimestre.



A indústria teve desempenho trimestral próxima de zero, mas um crescimento positivo nos Serviços (a PMS e a PMC respondem por pouco mais da metade do desempenho do segmento de Serviços) pode gerar valor suficiente pela compensar o fraco desempenho da indústria.



Já a agropecuária, apesar das estimativas de queda nas safras agrícolas, com a boa remuneração, em dólares nas vendas externas, teve grande avanço no abate de animais no trimestre (bovinos, suínos e aves, sobretudo frangos), para o mercado interno e para a exportação. O que está pressionando os preços neste fim de ano.



Turismo: Rock in Rio gera alta de 14,9% no RJ



O mês de setembro foi singular no movimento de turismo, com alta geral de 0,5% sobre o volume de agosto, levando o segmento de turismo a ficar 8,1% acima do patamar de fevereiro de 2020 e apenas 0,2% abaixo do ponto mais alto da série (fevereiro de 2014), nos 17 locais pesquisados pelo IBGE.



Mas a realização do Rock in Rio na 2ª e 3ª semanas do mês provocou um efeito gangorra: só seis dos 17 locais pesquisados tiveram crescimento, que foi liderado pelo salto de 14,9% do Rio de Janeiro (14,9%). Em contrapartida, houve recuos em São Paulo (-1,0%) e Bahia (-4,9%), seguidos por Goiás (-4,9%) e Santa Catarina (-3,1%).



Em relação a setembro de 2023, o volume de atividades turísticas no Brasil cresceu 2,2%, quarto resultado positivo seguido, impulsionado pelo aumento na receita de restaurantes; espetáculos teatrais e musicais; agências de viagens; transporte aéreo de passageiros; e serviços de reservas relacionados a hospedagens.