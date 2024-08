Açúcar sobe 10% em NY com incêndios

Publicado em 27/08/2024 às 14:06

Alterado em 27/08/2024 às 14:06

Os números do IPCA-15 de agosto, com alta de 0,19% (queda de 0,11 ponto percentual frente aos 0,20% da prévia do IPCA de junho) confirmaram o efeito benéfico das safras (tomate, batata, cenoura e cebola) para mitigar a inflação causada pelo reajuste dos combustíveis em julho. Alimentos e Bebidas, com queda de 0,80% no IPCA-15 de agosto (-0,44% em julho), tiveram impacto negativo de -0,17 p.p. no índice parcial de agosto, neutralizando a alta de 3,33% da gasolina (produto de maior peso no IPCA), que teve impacto de alta de +0,17 p.p. no índice. A previsão para o IPCA cheio está em 0,05%.



O etanol, com alta de 5,81% teve impacto de 0,04 p.p. no índice e, junto com a alta de 1,93% no GLP (gás de botijão), com impacto de 0,03 p.p. no índice, tiveram as maiores influências no IPCA-15. Vale dizer que a Alimentação em Domicílio registrou queda de 1,30% no IPCA-15 de agosto, ampliando a baixa de 0,70% em julho. Mas o impacto psicológico da alta da gasolina nos preços dos serviços se fez notar na variação positiva da alimentação fora do domicílio que subiu 0,49%, contra 0,25% em julho, com salto de 0,24% para 0,76% no preço do lanche e de 0,23% para 0,37% na refeição.



Os incêndios que estão afetando a produção de cana-de-açúcar no interior de São Paulo já produziram alta de quase 10% nos contratos futuros de açúcar na Bolsa de Mercadorias de Nova York (Nimex), diante dos temores de que a safra de 2025 venha a ficar comprometida. Isto é ruim, porque se o pior se confirmar, a inflação pode ganhar força na mesa do brasileiro já no café da manhã. O café moído voltou a subir 3,66% no IPCA-15 de agosto e as projeções dos contratos futuros na Nimex apontam alta até 2028.



Como a cana que produz açúcar, pode gerar etanol, a queda da safra traz ameaça ao combustível em 2025. A boa notícia, de imediato, é que os preços dos contratos futuros do petróleo tipo Brent caíram mais de 1% por barril para entrega em outubro, com refluxo da escalada nas tensões no Oriente Médio.



Fonte: IBGE

BH lidera inflação no país



Com a alta de 0,19% no IPCA-15, a taxa de inflação acumulada em 12 meses recuou dos 4,45% do IPCA-15 de julho para 4,35% (o teto da meta de inflação é de 4,50%). Belo Horizonte lidera a inflação no país, com 5,76%. Embora tenha menos população que Brasília e Fortaleza, a capital mineira é o aglomerado urbano com o 2º maior peso na composição do IPCA, superando o Rio de Janeiro, por ter maior concentração de pessoas com renda até 40 salários-minimos (R$ 56.480) do que entre os cariocas.



São Paulo, por ter mais população e renda que as duas cidades juntas, detém mais de 33% de peso no cálculo do IPCA, e registrou inflação de 4,51% em 12 meses. No Rio, a taxa foi de 4,26%. Em Brasília a taxa era de 4,93%. Fortaleza registrava 4,75%. A menor inflação do país era de Recife (3,15%) e Salvador (3,45%), seguido de Porto Alegre (3,50%).



Efeito calendário na energia



As diferenças se explicam pelo variado calendário de reajustes de preços críticos como energia elétrica residencial, passagens urbanas, serviços de água e esgoto e gás encanado. Mas é exatamente o efeito calendário que pode trazer nova surpresa na inflação a partir de setembro.



Devido à prolongada estiagem, que facilita os incêndios espontâneos, os reservatórios das hidroelétricas estão baixando e o O.N.S., para evitar problemas de abastecimento no fim do ano (as chuvas devem começar em setembro, mas a normalização das águas nos reservatórios só deve ocorrer em dezembro ou janeiro), já alertou para o uso da bandeira amarela, adotada pela Aneel, para compensar o uso das termoelétricas a gás, de custo mais elevado.



Óleo e minério compensam soja



Os dados da balança comercial até a 4ª semana de agosto comprovam a forte queda nas exportações de soja em 2024, devido à quebra da safra provocada pelo fenômeno El Niño. De janeiro a julho, foram exportados US$ 42,5 bilhões no complexo soja (grãos, farelo e óleo), uma queda de US$ 7,3 bilhões sobre igual período de 2023. Mas as maiores vendas de petróleo bruto (US$ 31 bilhões +US$ 5,8 bilhões) e minério de ferro (US$ 20,2 bilhões +US$ 1,7 bilhões), somando + US$ 7,5 bilhões compensaram as perdas com a soja. O açúcar, que emplacou US$ 11,7 bilhões (+US$ 3,4 bilhões), se consolidou como o 4º produto mais vendido ao exterior, superando o complexo carne.



No lado das importações, a nova política de preços da Petrobras, com uso mais intenso do petróleo mais leve do pré-sal e o comportamento mais suave dos produtos importados reduziu as compras de combustíveis a US$ 10,3 bilhões (-US$ 800 milhões), enquanto a baixa dos preços dos adubos e fertilizantes e a redução de compras para desova dos estoques quando da guerra da Rússia com a Ucrânia (fevereiro de 2022) disparou os preços, provocou queda para US$ 7,9 bilhões (-US$ 2,6 bilhões nas importações). Nos dois itens houve economia de US$ 3,4 bilhões.



Foi o suficiente para bancar o aumento de importações de componentes eletrônicos (efeito preços mais elevados e maior demanda para modernização e transição energética do parque produtivo) que atingiram US$ 6,1 bilhões (+US$ 2,5 bilhões), bem como os maiores gastos em partes para automóveis.