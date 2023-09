Até o JP Morgan discute desdolarização

Quando o presidente Lula defendeu que o comércio mundial não dependa do dólar como moeda de referência (que é forte nos mercados cambiais e nas cotações dos ativos de investimentos, sejam títulos de juros, ações, commodities ou criptoativos), ele recebeu uma chuva de críticas no Brasil, como se estivesse querendo inventar a pólvora. Ou ressuscitar as críticas de Charles De Gaulle ao calote de Nixon, que abandonou o padrão ouro em 1971, fixado no acordo de Bretton Woods, em 1944, na 2ª Guerra Mundial (a paz veio oficialmente em 1945, mas a reconstrução financeira começou antes).



Pois o tema está em discussão nos Estados Unidos, conforme artigo escrito pelo departamento de Pesquisas do JP Morgan, o maior banco americano, em 31 de agosto. A publicação ocorreu quando Lula estava na reunião dos BRICS na África do Sul, que ampliou de cinco para 11 o número de países participantes, com a inclusão de Argentina, Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos em 2024. Ano que vem Lula assumirá a presidência do G-20 e deve ampliar sua catequese contra a hegemonia do dólar.



Os especialistas da Pesquisa Estratégica do JP Morgan reconhecem que há um processo de desdolarização em curso na economia global, com a criação do euro, em 1992 e a ascensão chinesa. Mas, apesar de o uso do dólar como lastro das reservas cambiais dos países cair para o mínimo histórico de 58%, a moeda ainda responde por 88% das transações cambiais e tende a se manter hegemônica por mais algumas décadas. Vejam os principais trechos:



'Desdolarização: o dólar americano está perdendo seu domínio?'



“O melhor dólar não existe mais? Descubra se o atual clima geopolítico ameaça o domínio da moeda de reserva mundial; A hegemonia do dólar americano está em causa devido a mudanças geopolíticas e geoestratégicas, incluindo a atual crise Rússia-Ucrânia; Embora o dólar tenha mantido o seu domínio transacional, está a ocorrer alguma desdolarização nas reservas cambiais; O dólar também perdeu influência nos mercados petrolíferos, onde mais vendas estão agora sendo transacionadas em moedas diferentes do dólar. Entretanto, concluem que, “a rápida desdolarização não está prevista, especialmente porque os EUA têm uma rede global de alianças e parcerias de longa data”.



“O dólar americano é a principal moeda de reserva mundial e também a moeda mais utilizada para comércio e outras transações internacionais. No entanto, a sua hegemonia está em questão, especialmente à luz da atual crise Rússia-Ucrânia. “O risco de desdolarização, que é um tema periodicamente recorrente ao longo da história do pós-guerra, voltou ao foco devido a mudanças geopolíticas e geoestratégicas”, disse Alexander Wise, que cobre Pesquisa Estratégica no JP Morgan.



Em particular, as sanções dos EUA à Rússia fizeram com que alguns países ficassem receosos de serem demasiado dependentes do dólar. Além disso, num contexto de subida das taxas de juro, um dólar americano forte está a tornar-se mais caro para os países emergentes, levando alguns a negociar noutras moedas. Em julho de 2023, a Bolívia tornou-se o último país sul-americano – depois do Brasil e da Argentina – a pagar as importações e exportações utilizando o renminbi chinês.



Quais são as implicações potenciais da desdolarização e o que isto poderá significar para os mercados e o comércio globais?



“O risco de desdolarização, que é um tema periodicamente recorrente ao longo da história do pós-guerra, voltou ao foco devido a mudanças geopolíticas e geoestratégicas”, reconhece Alexandre Wise, da Pesquisa Estratégica do JP Morgan.



A desdolarização implica uma redução significativa na utilização de dólares no comércio mundial e nas transações financeiras, diminuindo a procura nacional, institucional e empresarial pelo dólar. Isto diminuiria o domínio do mercado de capitais global denominado em dólares, no qual mutuários e credores em todo o mundo transacionam em dólares.



Existem dois cenários que poderiam desgastar o “status do dólar”. A 1ª inclui acontecimentos adversos que comprometem a segurança e a estabilidade percebidas do dólar — e a posição global dos EUA como principal potência económica, política e militar do mundo. Por exemplo, o aumento da polarização nos EUA poderá pôr em risco a estabilidade percebida da sua governabilidade, que sustenta o seu papel como porto seguro global.



O 2º fator envolve desenvolvimentos positivos fora dos EUA que aumentam a credibilidade de moedas alternativas – reformas econômicas e políticas na China, por exemplo. “Uma moeda de reserva candidata deve ser considerada segura e estável e deve fornecer uma fonte de liquidez que seja suficiente para satisfazer a crescente procura global”, observou Wise.



Qual seria o impacto da desdolarização?

Fundamentalmente, a desdolarização alteraria o equilíbrio de poder entre os países, o que, por sua vez, poderia remodelar a economia e os mercados globais. O impacto seria sentido de forma mais aguda nos EUA, onde a desdolarização provavelmente levaria a uma ampla depreciação e a um desempenho inferior dos ativos financeiros dos EUA em comparação com o resto do mundo.



“Para as ações dos EUA, os retornos diretos e relativos seriam impactados negativamente pelo desinvestimento ou pela realocação fora dos mercados dos EUA e por uma grave perda de confiança. Provavelmente também haveria uma pressão ascendente sobre os rendimentos reais devido ao desinvestimento parcial da renda fixa dos EUA pelos investidores, ou à diversificação ou redução das alocações de reservas internacionais”, disse Wise.

O efeito da desdolarização sobre o crescimento dos EUA é incerto. Embora um dólar estruturalmente deprimido possa aumentar a competitividade dos EUA, também poderá reduzir diretamente o investimento estrangeiro na economia dos EUA. Além disso, um dólar enfraquecido poderia, em princípio, criar pressão inflacionista nos EUA, aumentando o custo dos bens e serviços importados, embora as estimativas de referência sugiram que estes efeitos podem ser relativamente pequenos.



Desdolarização nos mercados cambiais

“O domínio transacional do dólar continua a ser o melhor, apesar dos declínios seculares nas ações comerciais dos EUA. Por outro lado, a desdolarização é evidente nas reservas cambiais, onde a participação do dólar caiu para um mínimo histórico de 58%”, alerta Meera Chandan, Codiretor de Estratégia Global de FX (câmbio) do JP Morgan.



A desdolarização poderia reduzir a procura institucional, dos investidores e das empresas pelo dólar ao longo do tempo, e a sua dimensão poderia fazer com que o seu valor caísse. Se existir um catalisador específico para a mudança, a desdolarização também poderá resultar numa maior volatilidade da taxa de câmbio, especialmente porque mais de 60 moedas estão indexadas ao dólar.

No entanto, embora estejam a surgir alguns sinais de desdolarização nos mercados cambiais, o dólar continua, até agora, a manter o seu domínio. “O uso geral do dólar diminuiu, mas permanece dentro dos limites de longo prazo e sua participação permanece elevada em comparação com outras moedas”, disse Meera Chandan, co-chefe da equipe de pesquisa de estratégia cambial global do JP Morgan.

Olhando para os volumes cambiais, a participação do dólar é de 88%, perto de máximos históricos, enquanto a sua participação na faturação comercial, nos passivos transfronteiriços e na emissão de dívida em moeda estrangeira se manteve estável ao longo das últimas duas décadas. “O domínio transacional do dólar continua a ser o melhor, apesar dos declínios seculares nas ações comerciais dos EUA. Por outro lado, a desdolarização é evidente nas reservas cambiais, onde a participação do dólar caiu para um mínimo histórico de 58%”, observou Chandan.

Quais moedas poderiam destronar o dólar? “Em termos de concorrentes, a China tem tentado internacionalizar o renminbi. No entanto, a pegada global do renminbi ainda é pequena, apesar de crescer todos os anos, e este será um processo longo que exigirá reformas”, disse Chandan. Por exemplo, o renminbi representa apenas 2,3% dos pagamentos do sistema SWIFT, contra a participação do dólar de 43% e a participação do euro de 32%.

“Com a crescente centralidade da China no comércio global, seria natural esperar que o renminbi assumisse um papel mais importante na economia global ao longo do tempo, mas esta transição provavelmente ocorreria ao longo de décadas”, acrescentou Wise. “Relaxar os controlos de capitais, abrir mercados, implementar medidas para promover a liquidez do mercado, reforçar o Estado de direito, reduzir a apropriação e o risco regulamentar e promover as obrigações do governo chinês como um ativo alternativo seguro – tudo isto poderia cimentar a China e o renminbi como uma alternativa crível”. para os EUA e o dólar.”



Desdolarização nos mercados de petróleo

Alguns sinais de desdolarização também estão ocorrendo nos mercados petrolíferos. “O dólar americano, um dos principais impulsionadores dos preços globais do petróleo, parece estar perdendo sua outrora poderosa influência”, disse Natasha Kaneva, Chefe de Estratégia Global de Commodities do JP Morgan.

Tradicionalmente, o dólar está negativamente correlacionado com os preços do petróleo. Quando o dólar se valoriza, o preço do petróleo importado aumenta e, como resultado, a procura diminui, especialmente nas economias dos mercados emergentes (ME). Contudo, mais vendas de petróleo estão agora a ser transacionadas em moedas diferentes do dólar, como o renminbi. “Crucialmente, o petróleo russo é agora vendido nas moedas locais dos compradores ou nas moedas de países que a Rússia considera amigáveis”, disse Kaneva.

Por exemplo, algumas refinarias indianas começaram a pagar em dirhams o petróleo russo adquirido através de comerciantes baseados no Dubai, enquanto outras estão a considerar fazê-lo em yuan. A Arábia Saudita está supostamente explorando a aceitação de pagamentos em outras moedas. Além disso, os principais produtores russos de matérias-primas começaram a emitir obrigações em yuan. Em setembro de 2022, a empresa petrolífera estatal Rosneft fez uma oferta pública de 10 mil milhões de yuans em títulos, seguida por uma 2ª parcela de 15 mil milhões de yuans em março de 2023. [por coincidência esses países vão integrar o BRICS) e ampliar a fatia de influência no comércio mundial].

Estará diminuindo o domínio do dólar nos mercados petrolíferos? Dados da JP Morgan Research mostram que entre 2005 e 2013, uma valorização de 1% do dólar ponderado pelo comércio dos EUA (USNEER) reduziu o preço do petróleo Brent em cerca de 3%. No entanto, entre 2014 e 2022, este número diminuiu para apenas 0,2%, com as existências de petróleo da OCDE a desempenharem agora um papel muito mais dominante na determinação dos preços do petróleo.

“No geral, descobrimos que a importância do dólar diminuiu significativamente entre 2014 e 2022”, disse Jahangir Aziz, chefe de Pesquisa de Economia de Mercados Emergentes do JP Morgan. “Embora seja possível que esta mudança seja excessivamente influenciada pelo aumento da volatilidade macroeconómica causada pelo aumento da inflação e da geopolítica pós-pandemia, é difícil ignorá-la completamente.”



A desdolarização é iminente?

No geral, embora se espere uma desdolarização marginal, a rápida desdolarização não está prevista. “Isto é especialmente devido às vantagens consideráveis que resultam de uma moeda omnipresente e ao facto de os EUA terem uma rede global de alianças e parcerias de longa data”, disse Wise.

Em vez disso, a desdolarização parcial — na qual o renminbi assume algumas das atuais funções do dólar entre os países não alinhados e os parceiros comerciais da China — é mais plausível, especialmente num contexto de concorrência estratégica. Com o tempo, isto poderá dar origem ao regionalismo, criando esferas de influência econômica e financeira distintas, nas quais diferentes moedas e mercados assumem papéis centrais. A conferir.