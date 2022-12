Copom mantém Selic em 13,75%, mas prevê recessão global maior em 2023 e alta de até 9,1% em preços administrados

Gilberto Menezes Côrtes (Foto: JB)

Em sua última reunião do ano, o Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) manteve, por unanimidade, a taxa Selic em 13,75% ao ano. Mas advertiu para os riscos do cenário econômico de 2023, com “perspectiva de crescimento global abaixo do potencial”(...) e um ambiente inflacionário ainda pressionado”.



No mercado doméstico, além da desaceleração da economia, já esboçada no 3º trimestre, o Copom assinalou que “a inflação ao consumidor continua elevada”, “apesar da queda recente, especialmente em itens voláteis e afetados por medidas tributárias” e admitiu que sua projeção para os preços administrados (tarifas públicas, energia, combustíveis, comunicações, planos de saúde, pedágios, mensalidades escolares e aluguéis) aponta para uma alta de 9,1% em 2023”.



A previsão se contrapõe à previsão de um resultado negativo de 3,6% este ano, com as reduções, de cunho temporário e eleitoreiro, dos impostos sobre combustíveis, energia e comunicações. Ou seja, a recomposição parcial dos impostos pelos estados que perderam receita do ICMS trará mais inflação junto com o crescimento menor da economia, turbinada este ano para a eleição.





Recados do Copom:



“O ambiente externo mantém-se adverso e volátil, marcado pela O ambiente externo mantém-se adverso e volátil, marcado pela perspectiva de crescimento global abaixo do potencial no próximo ano, alta volatilidade nos ativos financeiros e um ambiente inflacionário ainda pressionado”.



“A política monetária nos países avançados em direção a taxas restritivas e a maior sensibilidade dos mercados a fundamentos fiscais requerem maior cuidado por parte de países emergentes”.



“Em relação à atividade econômica brasileira, a divulgação do PIB apontou ritmo de crescimento mais moderado no terceiro trimestre. O conjunto dos indicadores mais recentes corrobora o cenário de desaceleração esperado pelo Copom;



“As diversas medidas de inflação subjacente seguem acima do intervalo compatível com o cumprimento da meta para a inflação;



“As expectativas de inflação para 2022, 2023 e 2024 apuradas pela pesquisa Focus encontram-se em torno de 5,9%, 5,1% e 3,5%, respectivamente;



“No cenário de referência, a trajetória para a taxa de juros é extraída da pesquisa Focus e a taxa de câmbio parte de USD/BRL 5,25*, evoluindo segundo a paridade do poder de compra (PPC).



“O preço do petróleo segue aproximadamente a curva futura pelos próximos seis meses e passa a aumentar 2% ao ano posteriormente.



“Além disso, adota-se a hipótese de bandeira tarifária "verde" em dezembro de 2022 e "amarela" em dezembro de 2023 e de 2024.



“Nesse cenário, as projeções de inflação do Copom situam-se em 6,0% para 2022, 5,0% para 2023 e 3,0% para 2024.



“As projeções para a inflação de preços administrados são de -3,6% para 2022, 9,1% para 2023 e 4,2% para 2024.



“O Comitê optou novamente por dar ênfase ao horizonte de seis trimestres à frente, que reflete o horizonte relevante, suaviza os efeitos diretos decorrentes das mudanças tributárias, mas incorpora os seus impactos secundários.



“Nesse horizonte, referente ao 2º trimestre de 2024, a projeção de inflação acumulada em 12 meses situa-se em 3,3%. O Comitê julga que a incerteza em torno das suas premissas e projeções atualmente é maior do que o usual.



“O Comitê ressalta que, em seus cenários para a inflação, permanecem fatores de risco em ambas as direções. Entre os riscos de alta para o cenário inflacionário e as expectativas de inflação, destacam-se (i) uma maior persistência das pressões inflacionárias globais; (ii) a elevada incerteza sobre o futuro do arcabouço fiscal do país e estímulos fiscais adicionais que impliquem sustentação da demanda agregada, parcialmente incorporados nas expectativas de inflação e nos preços de ativos; e (iii) um hiato do produto mais estreito que o utilizado atualmente pelo Comitê em seu cenário de referência, em particular no mercado de trabalho.



Entre os riscos de baixa, ressaltam-se (i) uma queda adicional dos preços das commodities internacionais em moeda local; (ii) uma desaceleração da atividade econômica global mais acentuada do que a projetada; e (iii) a manutenção dos cortes de impostos projetados para serem revertidos em 2023.



A conjuntura, particularmente incerta no âmbito fiscal, requer serenidade na avaliação dos riscos. O Comitê acompanhará com especial atenção os desenvolvimentos futuros da política fiscal e, em particular, seus efeitos nos preços de ativos e expectativas de inflação, com potenciais impactos sobre a dinâmica da inflação prospectiva.



Considerando os cenários avaliados, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu manter a taxa básica de juros em 13,75% a.a. O Comitê entende que essa decisão reflete a incerteza ao redor de seus cenários e um balanço de riscos com variância ainda maior do que a usual para a inflação prospectiva, e é compatível com a estratégia de convergência da inflação para o redor da meta ao longo do horizonte relevante, que inclui os anos de 2023 e de 2024”.



O Comitê assinala que “se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação”.



Por fim, o Comitê “reforça que irá perseverar até que se consolide não apenas o processo de desinflação como também a ancoragem das expectativas em torno de suas metas”.



“O Comitê enfatiza que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado”.