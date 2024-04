A Mega-Sena ainda é a loteria favorita dos brasileiros?

Publicado em 12/04/2024 às 08:04

Alterado em 12/04/2024 às 08:25

Com as apostas online, muitos apostadores têm trocado a Mega-Sena por algumas famosas loterias estrangeiras. Os motivos variam: prêmios que chegam a bilhões de dólares, ofertas específicas para quem joga com frequência ou simplesmente uma nova experiência.



Assim, será que a Mega-Sena continua com um público amplo? A loteria mais famosa do Brasil pode ser substituída? Estas e outras questões serão discutidas logo abaixo.



As loterias estrangeiras e seu ingresso no Brasil

Não é só o Brasil que possui grandes loterias com sorteios semanais. Outros países oferecem dezenas de premiações alternativas, com prêmios gigantescos, que se tornam cada vez mais populares.



Nos Estados Unidos, as duas principais loterias são a Powerball e a Mega Millions. A primeira possui o modelo de dois conjuntos de números, com o jogador escolhendo 5 números principais de 1 a 69 e mais uma bola Powerball de 1 a 26. O maior prêmio do Powerball foi de $ 2,040 bilhões de dólares, pagos em novembro de 2022.



Já a sua rival Mega Millions sorteia cinco números entre 1 e 70, além de uma bola dourada MegaBall que vai de 1 a 25. O maior prêmio já sorteado pela loteria foi de 1,602 bilhões de dólares, em agosto de 2023.

Na Europa, a SuperEnalotto, da Itália, sorteou um total de € 371 milhões de euros em 2023 - um recorde para esta loteria e o maior prêmio de loteria europeu já pago até hoje.



Ainda na Europa, as loterias mais famosas são a EuroMillions e a EuroJackpot, com prêmios recordes de € 240 e € 120 milhões de euros, respectivamente. Incríveis prêmios, não é mesmo?



A Mega-Sena: seu passado, presente e futuro

E a Mega-Sena? A maior loteria nacional em termos de popularidade e de prêmios recordes, continua sendo o carro-chefe dos sorteios organizados pela Caixa Econômica Federal. Dito isso, será que ela tem mantido seu espaço com o ingresso de várias outras opções internacionais?



A resposta é: sim, a Mega-Sena ainda é a loteria mais apostada por jogadores brasileiros, com recordes de arrecadação em vendas de apostas ano após ano. Ela continua com um alto número de apostadores semanais, o que faz com que seus prêmios também permaneçam elevados. Além disso, possui algumas outras concorrentes dentro do próprio mercado nacional, como a +Milionária, a Lotofácil, a Lotomania e a Timemania.



O passado da Mega-Sena

Criada em 1996, a Mega-Sena teve seu primeiro sorteio realizado no dia 11 de março daquele ano, impressionando o país com um prêmio de R$ 64 milhões. Este seria apenas um entre vários, já que continuaria sendo organizada repetidamente nas próximas décadas.



Historicamente, seu maior prêmio foi sorteado em 31 de dezembro de 2023, quando 5 bilhetes dividiram uma bolsa de R$ 588 milhões de reais na 'Mega da Virada', a edição especial desta loteria onde os prêmios costumam ser bem mais altos.



O futuro da Mega-Sena

Até o presente momento, não existem novas mudanças programadas ou anunciadas para a loteria Mega-Sena. Em 2023, ela passou por melhorias, como a adição de um terceiro sorteio semanal (hoje a Mega-Sena realiza sorteios todas as terças, quintas e sábados) e sofreu um novo reajuste de preços, elevando o valor da aposta simples para R$ 5,00. Com isso, o número de apostadores continua a crescer e sua arrecadação não só tem mantido valores de premiação altos, como também tem gerado arrecadações incríveis para projetos sociais brasileiros.



Ou seja, a chegada de loterias estrangeiras parece não ameaçar a Mega-Sena, oferecendo apenas um leque maior de opções de loterias para apostadores online, que consomem ambos os produtos, mas que ainda mantêm as loterias nacionais como primeira escolha.



O mercado de loterias no Brasil nos próximos anos

No mercado de loterias no Brasil nos próximos anos, é provável que a Mega-Sena permaneça como a mais jogada. Muito dessa popularidade deriva da tradição de apostar em um bolão Mega Sena, nos quais grupos de amigos e familiares se unem para jogar em equipe, dividindo os custos e aumentando as chances de ganhar.



Nos bolões da Mega Sena, os participantes contribuem com uma quantia em dinheiro e selecionam conjuntamente os números a serem jogados. Caso o bolão seja premiado, os ganhos são distribuídos entre os membros de acordo com suas cotas.



Essa estratégia tem se mostrado eficaz, sendo responsável por muitas das premiações. Um exemplo disso ocorreu na Mega da Virada 2022, concurso 2550, onde 3 das 5 apostas ganhadoras foram bolões. Confirmando ser uma excelente estratégia para apostar e ganhar na Mega Sena!