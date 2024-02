São Paulo vai receber o BIS Sigma Américas este ano

Publicado em 23/02/2024 às 18:57

Alterado em 27/02/2024 às 12:20

Entre os dias 23 e 25 de abril de 2024 o destino de milhares de pessoas vai ser São Paulo, pois o Transamérica Expo Center vai receber o BIS Sigma Américas, um evento muito especial para algumas indústrias e um dos maiores da América Latina.



Quem é amante dos ecossistemas de iGaming, Bettech e apostas esportivas, certamente, estará lá, pois muitas informações já circulam, mesmo faltando ainda algumas semanas.



Conheça um pouco mais sobre o BIS Sigma Américas, e aquilo que poderá esperar dele.



O que é e como começou

Com o objetivo de criar um evento sem precedentes e como nunca antes foi feito, o Brazilian iGaming Summit (BiS) e o Sigma Américas criaram o BIS Sigma Américas, um evento impulsionador de desenvolvimento e melhorias dentro do seu ecossistema. A colaboração entre esses dois gigantes do setor proporcionou uma experiência incomparável para participantes, expositores e palestrantes, e fez com que a posição em que o evento se coloca fosse conhecida como a principal exposição B2B no Brasil e, por extensão, na América Latina.



O primeiro evento foi em 2021, marcando o sucesso da parceria e o desenvolvimento desses gigantes do setor.



O que se pode esperar

Em São Paulo, o público pode esperar muitas novidades, dizem os organizadores em comunicado à imprensa, “pois é aqui que empresas e profissionais visionários do setor de jogos eletrônicos, apostas e tecnologia se encontram com o objetivo de compartilhar suas últimas inovações e conhecimentos, renovando assim um ciclo tecnológico, bem como estratégias vencedoras e ideias revolucionárias”, informam. Por exemplo, o apostador terá muita informação sobre apostas e cassinos online, “e sobre cassinos, temos certeza de que Casino.com.br será seu guia para esse evento, onde você pode aprender sobre as últimas tendências dos cassinos e ficar a par de novos nomes no mercado”, diz o press-release.



A relevância dos cassinos

Cassinos físicos não são permitidos no Brasil há mais de meio século. E por isso, quando surgiu a oportunidade dos cassinos começarem a trabalhar através de um site, muitos foram os brasileiros que aplaudiram essa iniciativa e aderiram a ela. Mesmo os primeiros usuários de cassinos online com vários anos de experiência no setor ainda hoje usam essas plataformas, pois não existe outra forma de usar cassinos no Brasil. Com o BIS Sigma, esses consumidores poderão se beneficiar e conhecer uma nova realidade atualizada ou diferente.



Com a emergência dos cassinos online como uma alternativa legal e acessível no Brasil, assiste-se a uma transformação cultural e econômica significativa em relação ao jogo. Esta transição para o digital abriu portas para uma nova indústria de entretenimento, permitindo que os brasileiros explorem uma variedade de jogos de cassino sem as restrições físicas ou legais anteriormente impostas. Neste contexto, eventos como o BIS Sigma Américas desempenham um papel fundamental para encontrar novos horizontes, mas também para diversificar seu conhecimento no setor e fazer novos amigos ou conhecer líderes dessa área.



Por que o BIS Sigma é importante para os jogadores de cassinos online

O evento apresenta novidades em várias áreas como os jogos, softwares, segurança online e outras tecnologias emergentes, como realidade virtual e a blockchain. Todos eles são essenciais para manter os cassinos online competitivos e atraentes para os jogadores.



Para além disso, o networking, ou seja, o conhecimento de outras pessoas, vai permitir o contato com líderes da indústria, fornecedores, reguladores de várias áreas e outros profissionais do iGaming. Essa é a sua oportunidade para falar com todos esses profissionais e saber de todas as novidades técnicas ou até fazer novas amizades, pois tudo é possível em um evento como esse.



O evento também é uma boa plataforma para conhecer novos jogos, pois os fornecedores aproveitam para demonstrar seus produtos e serviços para usuários regulares de cassinos poderem testar e até fornecer feedback para ajudar a melhorar o jogo ou serviço.



‘Cassinos aumentam a concentração’

“Os cassinos online acabam por ajudar o apostador em muitas coisas”, diz Nelson Junior, gamer especialista em apostas esportivas. Por exemplo, cassinos, testemunha Junior, aumenta a concentração e também melhora a forma como analisa problemas complexos. Essas características fazem parte de qualquer pessoa, porém, se devidamente treinadas regularmente, podem ficar mais apuradas.



É importante também referir que os cassinos online podem ajudar também na gestão financeira, pois vai ser necessário fazer a gestão do seu dinheiro e jogar de forma responsável. O jogo de forma responsável deve ser limitado em duas fases, o tempo que passa a jogar online e o dinheiro que investe.



Há uma infinidade de jogos diferentes nos cassinos online, todos com tutoriais. Convém saber como funcionam antes de fazer a primeira aposta.