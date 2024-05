Câmara aprova projeto da 'Lei Joca', que obriga aéreas a rastrear transporte de pets

Texto vai para votação no Senado

Publicado em 09/05/2024 às 08:02

Alterado em 09/05/2024 às 08:02

O lindo Joca morreu em viagem aérea, por negligência de funcionários da empresa GOL e um pouco de desatenção do seu tutor, que deveria ter ido busca-lo no Ceará, para onde foi levado por engano, e não deixa-lo voar um segundo trecho em pouquíssimo intervalo de tempo, de volta ao Guarujá. Sobretudo porque a resistência de voo do Joca era de duas horas e meia, como dito Foto: João Fantazzini/reprodução

A Câmara dos Deputados aprovou nessa quarta-feira (8) um projeto de lei que obriga as companhias aéreas a ofertar serviço de transporte cães e gatos na cabine das aeronaves. Pelo projeto, os animais de estimação poderão viajar junto com os passageiros em voos domésticos.

Para entrar em vigor, a matéria ainda precisa ser aprovada pelo Senado e ser sancionada pela Presidência da República.

O projeto ainda prevê que as empresas deverão oferecer serviço de rastreamento dos animais transportados. Aeroportos com circulação superior a 600 mil passageiros por ano deverão contar com veterinários para acompanhar o procedimento de embarque, desembarque e acomodação dos pets.

Caso Joca

Na semana passada, diversos aeroportos do país registram manifestações a favor da regulamentação do transporte aéreo de animais.

A mobilização ocorreu após a morte de Joca, um golden retriever de quatro anos que morreu durante um voo operado pela Gol.

No mês passado, Joca foi despachado pelo tutor em São Paulo com destino a Sinop (MT). No entanto, a caixa de transporte foi colocada em um voo para Fortaleza. Em seguida, o cão foi mandado de volta para São Paulo. No trajeto de volta, Joca não suportou o total de oito horas de viagem e morreu.

Após o episódio, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) e a Polícia Civil de São Paulo passaram a investigar o caso.

Em nota divulgada após o episódio, a Gol se solidarizou e lamentou a perda do animal. A empresa também anunciou a suspensão, por 30 dias, do transporte aéreo de animais. (com Agência Brasil)

_______

'Pet não é mala, não pode ir no bagageiro'