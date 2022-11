Andrea Bocelli adota cachorro surdo e ferido na Ucrânia

O tenor italiano Andrea Bocelli adotou dois cachorros nos últimos dias: um da Ucrânia, surdo e com fraturas nos ossos por causa dos bombardeios no país, e uma encontrada ferida em um buraco no Egito.

O cão ucraniano, chamado "Jack", foi localizado em Kupyansk por voluntários de Kiev nos dias seguintes à reconquista da cidade pelas forças do governo de Volodymyr Zelensky.

Transportados para a capital da Ucrânia, um grupo de veterinários tentou salvar "Jack" extraindo fragmentos de estilhaços de suas costas. Logo depois, começou a busca por um lar para o animal.

O vice-presidente do conselho da cidade de Kiev, Oles Malyarevich, inclusive, fez um apelo, atendido por Bocelli. Ao saber do episódio, o tenor decidiu tomar medidas para salvar o cachorrinho e levá-lo para a Itália.

Em publicação na redes sociais, Malyarevich compartilhou vídeos do primeiro encontro entre Bocelli e "Jack", no qual o italiano aparece curvado acariciando o cachorrinho e sussurrando: "Piccolo. Você está bem".

"Milagres acontecem mesmo nos momentos mais sombrios. Obrigado à família Bocelli por seu grande coração e bondade. Desejamos a Jack uma nova vida feliz!", escreveu.

Além de "Jack", Bocelli resgatou uma cachorrinha durante uma viagem ao Egito com sua esposa Verônica. O casal encontrou o animal ferido em um buraco na rua e, após os cuidados, recebeu o nome de Jolie, "portadora da alegria", por sua filha.

No ano passado, o cantor perdeu sua cachorra Pallina após ela cair no mar da Sardenha durante um passeio de barco. À época houve uma mobilização local para tentar localizar o animal, mas nenhuma pista foi encontrada.

Dois dias depois, Bocelli anunciou que as buscas haviam sido encerradas. O Ministério Público de Tempio Pausania, no sul da Itália, abriu inquérito para apurar a morte da cachorrinha.