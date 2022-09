Chris Neri é mais uma candidata em defesa dos animais na Câmara

O número de animais abandonados vem crescendo após a pandemia. De acordo com dados do IBGE e do Instituto Pet Brasil, o estado do Rio de Janeiro tem cerca de 3,4 milhões de animais largados nas ruas.



Há mais de 15 anos atuante na luta em defesa dos animais, a ativista e protetora Chris Neri resolveu fazer ainda mais do que já faz ao longo dos anos: se candidatou a uma vaga de deputado federal pelo Rio. Com o também candidato (à reeleição) ao mesmo cargo Fred Costa, Chris quer ajuar a criar a já chamada 'bancada animal' no parlamento.

Chris Neri lutou ativamente para a aprovação da Lei Sansão (Lei 14.064/20), que aumentou a pena para autores de maus-tratos a cães e gatos. O autor da lei é o deputado Fred Costa. A normativa prevê cadeia para quem maltrata os bichos.

A luta agora será no Congresso Nacional por leis mais severas e por políticas públicas em prol dos animais.