Nova collab com jeito carioca

Desde que a Farm floriu os agasalhos e calças da Adidas, em 2014, as parcerias de marcas dão bons resultados no Brasil (no caso da Adidas, agrada no mundo). Se até o italiano Stefano Pilati, que trabalhou na Saint Laurent e na Fendi, assinou uma coleção para a Zara, não há preconceitos e sim muito sucesso nas collabs (nome atual das parcerias) de luxo e grandes lojas.

A Riachuelo já encantou com as estampas da coleção Hoje eu vi o Sol, assinada pelo artista plástico João Incerti há dois anos. Agora, escolheu a Makai, marca carioca em princípio de moda praia, fundada por Caroline Mauro e Julia Mauro, que depois se juntaram a Natalia Mascarenhas e Giulia Calibucci. As quatro agradam a geração Z pelas inspirações que misturam a personalidade carioca com lembranças do Havaí.







A coleção praiana mistura a inspiração carioca com influência do Havaí Foto: divulgação



“Buscamos inspiração na natureza e nos florais manchados, contrastando cores vivas com tons neutros, como preto e marrom para criar uma verdadeira “mala de viagem à praia". O resultado é este trabalho incrível em parceria com a Riachuelo, que nos ajudou a propagar a coleção para o Brasil”, define Julia Mauro, cofundadora da Makai.



O jeans com estrela no bolso também está na Riachuelo Foto: divulgação



Para Cathyrelle Schroeder, CMO da Riachuelo,o bom resultado de vendas é garantido:

“ Todas as collabs que fazemos são um sucesso, pois são estrategicamente escolhidas, cada uma com o seu estilo e particularidade, sempre potencializando e democratizando a moda nacional. Tenho certeza que o público vai adorar a collab com a Makai já que, assim como a Riachuelo, a marca acredita no lifestyle como ferramenta de expressão.”



Microvestido, longo preto sobre maiô e o biquíni com estrelinhas Foto: divulgação



Os preços vão desde R$ 49, nos acessórios - lenços, brincos, anéis. Os maiôs, por R$ 179,90. E o corner da Makai nas 35 lojas, além do e-commerce, também terá o jeans com estrela no bolso traseiro, por R$ 239. Sim, porque a collab supera a moda praia e abrange peças versáteis, como o longo preto transparente, que pode ser uma saída de praia, as microssaias estampadas e os tops. São 90 peças, que pretendem alcançar todo tipo de verão pelo Brasil. Os tamanhos vão de PP (34) ao GG (44)

“Neste ano, mais uma vez reforçamos o nosso pioneirismo em coleções colaborativas com artistas e marcas de sucesso, democratizando e trazendo as principais tendências de moda aos nossos consumidores. Estamos muito felizes em dar início a esse movimento que promete trazer muitas novidades unindo forças com a Makai”, explica Cathyelle Schroeder.

Só para dar um aval, a Makai já está nos closets da Sasha Meneghel, Luiza Sonsa e Bruna Marquezine.

Minhas conversas profissionais sempre me deixam com questões. Desta vez foi o caso dos tamanhos: GG equivale ao 44? “Ah, mas é tudo bem amplo”, foi a explicação da Raquel, competente assessora.