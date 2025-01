Do couro ao pet no Inspiramais

...

Quem compra mais sapatos? As viciadas, colecionadoras, imitadoras de personagens de séries (como a Sex in the City, que praticamente lançou o Manolo Blahnik para o mundo)? Nada disso: são as crianças. Aquele menino de 9 anos que calçava 34 e em um fim de semana passa para o 38! O tênis chega a rasgar na ponta!

A prova deste consumo está na história da Bibi, empresa gaúcha dedicada ao calçado infantil, que anda abrindo lojas pelo mundo. E a Kidy, empresa de Birigui (SP), que lançou uma linha que reduz risco de quedas em até 30% nos primeiros passinhos.



Mesmo com a competição feroz das importações - só em dezembro de 2024 cresceram 75% -, a indústria calçadista e de couros do Brasil evoluiu muito, principalmente no marketing. Uma das ações mais importantes é o Inspiramais, evento que se realiza em Porto Alegre ( na semana que vem, em 21 e 22 de janeiro) e em São Paulo (em 23 e 24 de julho). A Assintecal (Associação Brasileira de Empresas de Componentes para Couro, Calçados e Artefatos) promove este salão que expõe e vende as novidades para a fabricação dos produtos: couros, metais, tecidos, novos materiais e acabamentos. Além do Inspiramais, a associação promove viagens de grupos de fabricantes para feiras internacionais. Um exemplo, a recente participação de 40 marcas levadas pela Abicalçados para a Riva Schuh, a maior feira do setor, em Riva del Garda, na Itália, que gerou mais de US$ 21 milhões em negócios efetivados e alinhavados.



Para mim, a grande estrela do Inspiramais é Walter Rodrigues, que trocou a brilhante carreira de estilista pela pesquisa de tendências para o setor de couros e acessórios. Esta edição deve reunir cerca de 150 expositores, entre eles cerca de 30 artesãos e pequenas empresas no Hub de Inovação com a curadoria de Flavia Vanella, do Núcleo de Pesquisa e Design da Assintecal. O alcance da mostra será ampliado. Por exemplo, entre as palestras programadas, há uma sobre materiais para tapeçarias e estofados de carros. A sustentabilidade também faz parte das conversas – lembrando o problema dos curtumes, que lutam para reduzir a poluição das águas. E outro setor, que achei genial como proposta, já que é um mercado com potencial de crescimento enorme, é dedicado aos pets! Espero que lembrem dos felinos, para que eu volte com boas ideias para minhas gatinhas.



Competição com a importação



Lembro sempre de uma feira de calçados em Novo Hamburgo, nos anos 1980. Um entrevistado de terno e gravata, completamente desinteressado nas perguntas, dono de uma grande marca da época, me olhou com um certo desprezo quando perguntei sobre a competição com a importação (na época, vinha da Espanha, por US$ 5 o par). A resposta foi que não havia qualidade como os nossos produtos, e que logo surgiria quem vendesse por US$ 3, por US$2, que não era competição para os sapatos brasileiros. Perguntei por que não investiam em marketing. Resposta: “não precisamos. Vendemos o que queremos”. Por onde andará esta marca? Nunca mais ouvi falar.