A nova beleza: exclusiva, trançada e não-invasiva

Enquanto o setor de confecções compete com as empresas orientais que não só melhoraram o design das coleções, como estão enviando em prazos muito antes do prometido, o setor da beleza melhora os produtos e opções. Tanto aqui no Brasil, país que tem tudo para competir com o mundo dos cosméticos, cirurgias plásticas e tratamentos, como em países como a França e a Coréia do Sul.

Exclusividade



Um dos perfumes exclusivos (mas não personalizado) da Louis Vuitton Foto: divulgação

Uma qualidade do sob medida até então prevista na Alta Costura, pouco procurada na perfumaria, a exclusividade começa a encher os cofrinhos de grifes como a Louis Vuitton. Uma cliente saiu da Austrália, voou 23 horas para encomendar um perfume personalizado na marca mais conhecida pelas bolsas com logotipo. O mestre perfumista Jacques Cavallier-Belletrud reconhece que criou algo excepcional. “Mais do que um perfume, ela queria que fosse um fragrância que fosse herança para suas filhas e netas, como uma lembrança dela”.

Um trabalho destes pode chegar a custar 100 mil euros (cerca de 650 mil reais). Talvez por este custo extravagante, ninguém revela o nome das clientes…

Tranças



Gabriela Azevedo em plena função de trançar Foto: divulgação

Trança atualmente é penteado sem limites de desenho, cor, tipo de cabelo. Agora, quem quiser um estilo com experiência de 20 anos pode procurar o Paredão dos Cabelos, loja inaugurada pela trancista gaúcha (criada no Rio) Gabriela Azevedo em Nova Iguaçu. Em dois meses, o espaço já atendeu mais de 850 clientes, ofereceu sete cursos de capacitação e tem feito ações de conversas e eventos temáticos. Em princípio, o Paredão resgata a ancestralidade da cultura afro, mas acho que cabelos lisos, louros, castanhos ou ruivos também ficam lindos trançados. Gabriela promove o evento Tapa no Black, encontro com trancistas, barbeiros e dreadmakers no próximo dia 13 de janeiro, das 14 às 18h. O Paredão dos Cabelos fica na Praça da Liberdade, 32, em Nova Iguaçu (RJ)

Mais Mocha Mousse



Lápis funcional da Payot, em tom Mocha Mousse Foto: divulgação

A cor do ano, eleita pelo Pantone Color Institute, número 17-1230 no precioso catálogo da marca, se integra ao padrão de maquiagens. A Payot apresenta produtos nas tonalidades de cacau, chocolate ou café, com a essência natural que está também nas exigências das tendências atuais. São estas as novidades no Mocha Mousse:

Batom hidratante Avelã e Capuccino: não são apenas as cores amarronzadas, mas a própria composição destes batons inclui óleo de avelã, além do óleo de jojoba, vitamina E e ácido hialurônico

Batom Matte Chérie - Bombom: só o nome já tentador! O acabamento é matte (fosco), a fórmula tem vitamina E e óleo de girassol e boa cobertura

Lápis multifuncional Payot, cor canela: textura cremosa, alta pigmentação, serve para contornar lábios e olhos, com fórmula livre de parabenos e álcool.

Máquinas



Virginia Fonseca no tratamento dermatológico Foto: divulgação

Virgínia Fonseca, influenciadora de 25 anos submeteu-se a tratamentos dermatológicos avançados, para recuperação corporal após três gestações. Para estimular a produção de colágeno e tratar as cicatrizes, o protocolo liderado pelo dermatologista Alessandro Alarcão focou na prevenção e redução da flacidez facial e corporal, no tratamento de cicatrizes e no estímulo à produção de colágeno.

Para tanto, foram utilizadas tecnologias não invasivas, como o Volnewmer e o Ultraformer. do Grupo MedSystems. Entre radiofrequência monopolar, de intenso calor volumétrico intenso e ultrassom micro e macrofocado, esperamos que Virgínia fique linda como sempre.

Além de produtos, tratamentos, sonhos de perfeição induzem a procurar as grandes clínicas especializadas na beleza. Aumentar os seios já não é mais o maior desejo, pelo contrário, a onda é tirar o silicone. Agora, estação de praia e Carnaval, é preciso aperfeiçoar o bumbum, objetivo de celebridades em pleno período de performances na Sapucaí.

Em todo caso, nada como a orientação médica para garantir tantos sonhos. O Rio de Janeiro é um ninho de nomes famosos, desde a Clínica do Dr. Pitanguy, que sempre atraiu clientela de todos os cantos do planeta. E as dermatologistas estrelas, como a Dra Paula Belotti, que inclui um setor de atendimento de peles pretas, a Dra. Karla Assed, que atende a várias faixas de consultas, ou a Dra. Bruna Bravo, que nem sempre está disponível para as clientes brasileiras. Motivo: está dando aulas em Harvard, Lisboa, Paris…

Batom de canela, tranças perfeitas na periferia, um corpo renovado ou um perfume só nosso: caminhos para a beleza personalizada.

Um recadinho da Marina Sprogis, fotógrafa, moradora de Bruxelas, profissional presente nos desfiles de Paris desde os anos 1970: na Europa, as unhas são naturais, com comprimento pouco acima da ponta dos dedos, sem esmalte ou apenas transparente. Isto, na Europa. Deixa as francesas chegarem aqui e verem as ousadias das manicures cariocas, capazes de pintar os girassóis de Van Gogh nas unhas…