Influência de Palmares

Publicado em 22/11/2024 às 12:46

Alterado em 22/11/2024 às 13:02

Entre os feriados desta semana, além da importância do G20 realizado aqui no Rio, destacou-se o dia da Consciência Negra, lembrando o Zumbi dos Palmares (como soa bonito este nome).

Valeu uma pauta sobre algumas versões do que a África representa na moda.



Foto: divulgação



. Foto: divulgação

Maju com estampa figurativa e com look de pantalona branco

Estrela da TV

Primeiro, pela beleza da modelo e das roupas, selecionadas por figurinistas da TV Globo, celebrando as viagens pela África. A apresentadora Maju Coutinho, ainda mais bela nas mãos do Flavinho Barroso, deu uma entrevista ao Canal Extra, com um figurino que incluiu o longo de estampa típica e os brancos que lembram o lado urbano da África do Sul.

Herói da Marvel



Foto: divulgação

O personagem Pantera Negra, dos quadrinhos e filme da Marvel, inspiração das sandálias da Kenner



Foto: divulgação

A Kenner, dos chinelos cult, pertencente ao grupo das marcas Redley e Cantão, além de participar da 4ª edição do festival Afropunk, em Salvador, lançou o modelo Pantera Negra, herói da Marvel (R$ 199).

Arte e artesanato



A manga trabalhada é um destaque na coleção da Areia Foto: divulgação

A marca Areia lançou a primeira fase off-white da coleção Mimosa, assinada por Adailton Junior. Os modelos em linho e latão lembram as raízes culturais e as tradições seculares da Bahia. Os tons terrosos do cenário da campanha remetem ao bairro Mimosa. Além do conceito de ancestralidade, a Areia trata de propósito e futuro, construindo algo novo, respeitando as expressões artísticas e culturais do passado. Gosto dos detalhes, como as mangas trabalhadas nos punhos.

Até Paris



O agasalho esportivo vira casaco urbano em Xuly Bet Foto Grégoire Avenel/divulgação

Paris sempre foi uma cidade aberta a culturas estrangeiras (de vez em quando, um restaurante demora a atender latinos, por exemplo. Mas é de vez em quando. Experiência própria…). Nas semanas de desfiles participam asiáticos, americanos, outros países da Europa e africanos. Neste caso, a marca Xuly Bet é pioneira, fundada em 1991 por Lamine Kouyaté. Os lançamentos são sempre em lugares fora dos grandes hotéis e salas de luxo: vejam a plateia em pé, em uma galeria, no lançamento da coleção de verão 2025. Vi um de seus primeiros desfiles no restaurante brasileiro Favela Chic, na base do banco coletivo. Xuly Bet é pioneira também no refazer de roupas de segunda mão. Ou modifica ideias básicas, como este casaco, um aumento de comprimento dos clássicos do sportswear.

Uma bobagem: tomara que as escolas ensinem o que foi o movimento dos Palmares. Para evitar que as crianças achem que o personagem é um zumbi das histórias de terror.