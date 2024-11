Couro para o verão

Publicado em 10/11/2024 às 10:29

Alterado em 10/11/2024 às 10:38

Mais uma prova de que o clima é fator secundário na vestimenta. Nem o calor do alto-verão do Rio de Janeiro impede que se use tricô de lã (desculpa: o ar condicionado dos ambientes) ou couros (pretexto: fácil de usar, peles leves de cabrinhas nordestinas, que produzem o chamois).

Quem já faz (ou fez)

Nos anos 1970/80 a dupla Amaury Veras e Frankie Mackey conquistou as cariocas lançando roupas e mochilas de couro na loja Fiorucci, em Ipanema. A tragédia da dupla foi superada na medida do possível e 20 anos depois Renata Veras, sobrinha do Amaury, está revivendo a marca, com sucesso - fila de espera nas mochilas!

Depois veio um casal holandês com uma versão mais clássica, baseada na alfaiataria de belos casacos, jaquetas e calças. A grife Pascale Vuylsteke abriu loja em Ipanema, próxima da rua Garcia d´Ávila, mas o casal acabou voltando para a Europa.

Atualmente temos a competente Carol Rossato, participante de semanas de desfiles, com loja no elegante Rio Design Barra.



Corpete prata para as noites do alto verão Foto: Zeca Santos / divulgação



Quem chega

A moda em couro mais recente vista na cidade é a coleção Balneário, assinada pela designer de interiores Nina Tavares para a Rajah Couros. A apresentação foi no jardim do evento Morar Mais, na Gávea, representou o começo de um projeto ligado à moda, além do trabalho de arquitetos e decoradores. A expectativa era de um estilo de praia, já que o nome da coleção era Balneário. Mas Nina explicou:



Nina Tavares, designer de interior e moda Foto: Zeca Santos / divulgação



“Minha inspiração foi o mar, sempre gostei do mar, meu pai foi surfista profissional. Pensei principalmente nas pérolas, de onde saíram os tons da coleção”, contou, mostrando o vestido que usava, no tom perolado. Para ela, estes modelos podem ser usados no alto verão, por serem leves e sofisticados.

O resultado foi promissor, vamos ver se Nina trabalha seus dois talentos: de designer de interiores e de moda.



Tons de pérola e de mar Foto: Zeca Santos / divulgação



A coleção inclui o coral, o rosé e o verde-água Foto: Zeca Santos / divulgação



Onde: A Rajah tem base em Itaipava e loja na rua Dias Ferreira, 64 s/208. Vale também o Instagram @rajah.couros



Que tal, pagar meio milhão por esta bolsa? Foto: reprodução



Só rindo: na semana passada escrevi sobre as bolsas artesanais brasileiras. Nesta semana, uma influenciadora mostra que se “mimou” comprando uma bolsa Hermès Kelly Picnic de mais de R$ 500 mil ou US$ 80 mil. Primeiro: não chega a ser uma bolsa linda. Segundo: os memes são muito melhores! Vejam AQUI.