Morar mais, com aconchego

Fotos: Ines Rozario

Publicado em 15/10/2024 às 13:59

Se existe um evento que nos faz sonhar, é o que envolve casa e decoração. Principalmente aqueles que mostram um “antes e depois”,ou se sabemos como era a construção antes da magia das mudanças. Até o mês de novembro o Rio tem dois lugares visitáveis deste tipo: a Casacor Rio e o Morar Mais.

Como já comentamos os detalhes do CasaCor que se realiza no São Conrado Fashion Mall, vamos destacar alguns pontos fortes do Morar Mais. Só não conto do terraço, porque minha cota de escadarias estava cumprida.



Os quartos



Quarto pensado para uma DJ, com muitos vinis e o globo de discoteca Foto: Ines Rozario



Sempre a primeira intenção: aconchego. A Michelle Bariffaldi assina um quarto em homenagem à DJ Helen Sanchez: muitos discos de vinil serviram de base para mesinhas, bancos e até porta headphone. No teto, claro, a bola espelhada de discoteca. Guitarra, jaqueta brilhante, complementos que identificam a profissão das carrapetas.







O balanço no quarto da menina ajuda no equilíbrio emocional Foto: Ines Rozario



Para meninas, Dani Yara sugeriu um espaço baseado em pesquisas sobre Neurociência! Quem diria que o balanço serve para reforçar o equilíbrio emocional? Mas o quarto é uma graça, na parede um coelho e urso desenhados pela própria Dani.



Na suíte da dona da casa, destaque para os lugares para organizar maquiagem e produtos de beleza Foto: Ines Rozario



A suite da dona da casa, da Nina Tavares, tem móveis da Velha Bahia, lindo tapete vindo da Índia e a automação onde se imaginava haver um mero interruptor de luz. O que mais gostei: o móvel com compartimentos para produtos de maquiagem e tratamentos.



Quarto para adolescente, por Nicole Riscado Foto: Ines Rozario



Todo em tons de rosa, para acomodar desde a adolescente até sua idade adulta, o quarto Bem me Quero, assinado pela Nicole Riscado.



Mais ambientes



A entrada da casa, com papel de parede realçando o lustre e a escadaria Foto: Ines Rozario

Só o lustre original da casa, vindo de Portugal, já seria um show. Mas Ronald Goulart enfatizou a imponência da entrada colocando a mesa central e um papel de parede tropicalista no fundo, indo até a escadaria da casa.



Tons de verde na Sala do Saber, com o tema da flor Protea Foto: Ines Rozario



A Sala do Saber, toda em tons de verde, dá vontade de ficar por ali mesmo. Além de um espaço bonito e confortável, criado pela Isabela Augusto Lima, quando passei por lá conheci o José Eduardo Almeida, da Guelt, empresa de trata de investimentos, patrimônio, fundada por mulheres, com endereço no Shopping Leblon. São patrocinadores desta bela Sala do Saber.

Luban Áureo fez a sala de jantar em preto e branco, com a poltrona Pão de Açúcar e cortinas desenhadas por ele mesmo. Ambiente simples e elegante.



Poltrona e pufe de pelúcias selecionada por Pat Siqueira e Adriana Uchôa Foto: Ines Rozario



Os banheiros e lavabos quase não foram modificados. Mas a banheiroteca de cristal, da dupla Pat Siqueira e Adriana Uchôa virou um spa, com uma poltrona divertida, toda de bichos de pelúcia. O pufe será sorteado no final do Morar Mais.

Luan Freitas assina o lavabo preto Meraki, com um comovente painel de recados antes da entrada, com definições da vida.



Cogumelos pintados por Carola Nunes no banheiro do quarto Bem me Quero Foto: Ines Rozario





O banheiro da Carol Nunes, junto ao quarto Bem me Quero tem as paredes com cogumelos pintados pela própria Carol, lindos.



E mais

O restaurante serve almoços e lanches, a cargo do bufê Luana Queiroz; aos domingos rola uma feijoada.

Além da galeria de arte, com obras interessantes, há uma ala de Novos Talentos, com projetos em maquetes, painéis e peças prontas, como a cadeira que lembra as usadas nas calçadas do interior, para conversas de fim de tarde ou o projeto de um cantinho sossegado para crianças que não curtem barulho de festas ou querem dar uma paradinha nas brincadeiras, como se fosse um casulo acolhedor. Uma destas ideias será produzida pela Fabilab, empresa que transforma ideias em realidade.



O Morar Mais está na rua Embaixador Carlos Taylor, 150, na Gávea, até dia 17 de novembro. De terça a sábado, das 12 às 21h e aos domingos, de 12 às 20h

Quanto: ingressos no Sympla: 1º lote - quarta a domingo: R$ 25,00 (+ R$ 2,50 taxa) 2º lote - quarta a domingo:R$ 35,00 (+ R$ 3,50 taxa) Ingresso Duplo Clube O Globo (Qua a Dom): R$ 30,00 (+ R$ 3,00 taxa)