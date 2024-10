À mesa, com elegância exclusiva

Publicado em 05/10/2024 às 12:02

Desde 1997 Lenny Niemeyer trouxe para a moda praia carioca um conceito diferente do que apenas mostrava (cada vez mais) o corpo. Antes de se dedicar a criar o beachwear considerado de luxo, Lenny atraía dezenas de clientes para uma ala comercial no Forum, onde vendia leggings com estampas maravilhosas, exclusivas (conta a lenda que eram inspiradas em estampas de guardanapos europeus). Era uma disputa na salinha entre nunca menos de 10 ansiosas consumidoras em busca da legging escolhida.

Mas Lenny, vinda de São Paulo, demorava a encontrar um maiô ou biquíni para uso próprio. Este foi o motivo para entrar no circuito da moda, e começar além das coleções, uma presença marcante na casa na Lagoa, onde recebia convidados para almoços e festas animadas. Nos fins de semana, podia ser vista praticando esqui aquático em frente de casa.

Desfiles impecáveis, atuação social, uma elegância pessoal discreta: daí vieram outros projetos, além da própria marca. O mais recente é a coleção Brisa, de louças de cerâmica para a Portobello.

“A Portobello tem realizado parcerias com nomes de diversas áreas que abrangem arquitetura e design, mas também gastronomia, arte e moda, como Paulo Mendes da Rocha, Isay Weinfeld, Alex Atala, entre outros. A parceria com a Lenny é mais um capítulo do ciclo de inovação, em que contamos com a colaboração de grandes nomes para trazer ainda mais personalidade, inovação e exclusividade à nossa marca”, destaca Chris Ferreira, CCO do Portobello Grupo.

Para Lenny, “"Sempre gostei de receber amigos em casa, arrumar a mesa, pensando nas flores e no menu. Acho que o Rio foi uma grande inspiração para mim. Poder 'vestir' uma casa, receber de forma descontraída, focada na cidade, com toda a natureza e o espírito carioca, é um sonho realizado".



Sugestão para servir champignons, a cerâmica turquesa e terracota Foto: Hilnando Mendes/divulgação



Não é apenas uma série de peças, entre pratos, copos, travessas, um lindo prato de bolo em off-white, grafite, turquesa e terracota a serem vendidos no varejo. Trata-se de produtos que estarão em princípio apenas nas 160 lojas da franquia Portobello Shop, grande fabricante de pisos localizada em Santa Catarina. Mesmo nestes endereços - no Rio, a Portobello Shop é no CasaShopping - não serão vendidos, serão um aditivo de elegância para encantar os clientes dos pisos.



A elegância do grafite, com figos Foto: Hilnando Mendes/divulgação



Uma das peças mais bonitas, o prato de bolo em off-white Foto: Hilnando Mendes/divulgação



Vamos aguardar o prazo de exclusividade destas lojas e esperar que a elegância do design da Lenny chegue ao alcance de quem curte esta novidade tão especial, no limite da obra de arte.