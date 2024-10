Os últimos são os primeiros

Publicado em 03/10/2024 às 14:29

Alterado em 03/10/2024 às 14:33

O último dia de desfiles em Paris trouxe as duas coleções que se destacaram na semana. Mesmo sem saber quem assinava Chanel, ou com um desperdício de propostas da Lacoste, foi um grand finale para a moda internacional.



Vestido Chanel com fendas e gola branca Foto: reprodução



Versão shorts dos famosos tailleurs de tweed Foto: reprodução

Chanel, diferente e igual

A volta ao Grand Palais mostrou como Lagerfeld era competente na produção do ambiente: na sua época, vimos blocos de gelo, fachadas de prédio, trilhos em base de pedras pretas, camarim visível para a plateia, enfim, cenários à altura das expectativas de uma plateia que podia chegar a mil pessoas. Agora havia apenas uma grande gaiola no centro do espaço, a arrumação dos lugares seguiu um formato irregular, acomodando bem menos convidados. A primeira fila era de cadeiras, as B e C, os terríveis banquinhos, que acabam com as costas.

Mas isto tudo costuma perder a importância quando entram as modelos vestindo os tailleurs de tweed em versões clássicas ou com shorts. Fendas marcam calças e saias; as capas arremataram macacões pretos, casacos longos cobriram alguns looks. Parece igual a muitas marcas? Sim, o tema principal, como visto em Stella McCartney, também era ligado a pássaros, Em Vuitton vimos muitas penas e plumas. Em Chanel o tema justificou golas, punhos, bolsas e estampas de penas. As bolsas também variaram da clássica 2.55 a modelos mais robustos. O mesmo com os sapatos: da ponteira bicolor básico à versão com plataforma. Um desfile bonito, arrematado pela cantora na gaiola cantando música do Prince (“maybe I´m just like my father…).

Para assistir ao desfile todo:



Passarela feita de baús e malas da grife Vuitton Foto: reprodução



Casacos de mangas bufantes sobre leggings curtas Foto: reprodução



Sapato LV, coberto de plumas Foto: reprodução

Louis Vuitton, sobre malas

Sou muito fã do trabalho do Marc Jacobs, que assinou várias coleções LV. Só que desta vez nem deu para sentir sua falta na marca do logotipo famoso. O Nicolas Ghesquière fez um belo conjunto para a Vuitton. Sabem aquele lance que desde a entrada dos convidados até a última modelo (incluindo o próprio Ghesquière) só tem gente bonita? A passarela foi formada por baús da marca, a iluminação perfeita deixava a plateia no escuro total - está reduzido o número de celulares estragando o visual, há uma proibição velada.

Como nas outras marcas, o contraste das capas e quimonos cobriu looks, em branco ou preto, com longos colares de correntes. Preto e transparências também compareceram tanto em calças como em contornos de decotes. Para adotar já? As saias midi, amarradas de um lado, usadas com túnicas assimétricas ou jaqueta ajustada de couro preto, perfeita. Dois bons macacões com top em X são usados sobre regatas douradas. As bolsas são fora do padrão LV, mais arredondadas, e nota-se o reforço da onda de sair com duas, uma bolsinha e uma maior. No final, belas camisas de seda com paisagens estilizadas pintadas nas costas.

Lacoste, decepcionante

Não como coleção, já que há peças ótimas, bem-humoradas. O problema talvez fosse o fato de ter visto Chanel e Louis Vuitton antes, o que deixou Lacoste muito sem graça como produção. Faltou o momento de dizer “nossa, que modelo linda”, “quero este cabelo!”. Ainda bem que nas roupas, além de propostas no estilo tênis, há um irresistível lote de bolsas, camisetas e chaveiros com o jacaré estrelando, gigantesco. Muito divertido, o jacaré grandão, de boca aberta, lembrando o cartaz do filme Tubarão.

Podia ter sido muito bom, alegre, de acordo com a ideia da passarela praiana, de areia e da projeção de ondas em uma parede da sala. Faltou uma música animada, que desse um brilho no olhar do elenco que vestiu coleções masculinas e femininas.

___________________



Brocados dos anos 1960

Foi uma bela semana, não choveu em Paris (a entrada dos desfiles vira um caos quando chove). Estas são as principais sugestões dos grandes criadores:

Tecidos ricos, maravilhosos. Voltam os brocados dos anos 1960

Capas, casacos e quimonos longos

Poucas estampas. De pássaros sutis, florais tipo hora do chá inglês, listrados

Fendas em calças, saias e vestidos no mínimo até os joelhos

Assimetrias: alça em um ombro só, drapeado de um lado de pescoço, recortes

Preto, preto, preto. De vez em quando um vermelho e alguns brancos

Penas e plumas. Por favor, evitem os sapatos todos plumosos. Prefiram emplumar os punhos, as golas

Calças retas ou francamente largas. O fim do skinny

Ternos

Cabelos simples, longos, lisos, repartidos no meio ou coques discretos, pequenos.

Maquiagem aparentemente zero. Pele é o foco. Nem batom forte, poucos cílios postiços