Brasil em Paris

A correria para os desfiles no hemisfério norte começou. Ralph Lauren é o mais comentado, graças à apresentação nas Hamptons - imagino se abalar de Manhattan até lá, depois provavelmente voltar correndo, para assistir a outra coleção.

Acaba NY e a turma das coberturas voa para a Europa, para conferir Londres e Milão. A última cidade, Paris, é um caso especial, ainda manda nas tendências. Basta ver como as ideias de Jean-Paul Gaultier, Claude Montana e Thierry Mugler dos anos 1980 ainda são válidas, ou começam a ser entendidas agora.

Showrooms

Nesta edição, que começa no dia 23, segunda-feira, espera-se um aumento de brasileiros na agenda. Fora da lista oficial, onde já vimos nomes como Ocimar Versolato e Inacio Ribeiro, que junto com a mulher Suzanne Clements assinou a marca Cacharel. E sim, na lista de showrooms, cada vez mais interessante e variada.

O que está anunciado, por enquanto? A seleção da Harper's Bazaar, em um local na rue Lincoln, que fica entre a Champs Elysées (na esquina da La Durée) e François 1er (transversal da Georges V). Ali estarão os tricôs da Viviane Furrier, a collab da Maria Braz com a Corello, os óculos da Anima, com a assinatura da Costanza Pascolato e a coleção da Bianca Gibbon, que antes de embarcar desfila aqui no Rio na terça-feira, dia 17.



Moda praia de luxo também estará representando o estilo brasileiro/carioca Foto: divulgação



Do outro lado da Champs Elysées, na Avenue Hoche (a segunda rua saindo do Arco do Triunfo, depois da Friedland) ficará a Paris Fashion Show, produzida pelo produtor brasileiro Anderson Vescah, com liderança de Marina Spindola, CEO da RPM Brands, com sede em Genebra. As marcas selecionadas por Vescah, desfilarão 15 looks cada.



Joias botânicas da Cerro Douro e sapatos da Floresta Design complementarão os desfiles Foto: divulgação



No desfile coletivo participarão: os bordados de alta costura do Bruno Silva Broderie; a moda praia de luxo de Saibot e Fabiana Torres; vestidos de festa de Cyntia Fontanella, as lingeries da Scarpa Intimates e os tricôs modernos da Vianna Höhn. Os acessórios: sapatos da Floresta Design e Priscila Whitaker, chapéus e bolsas de Malu Pires, joias botânicas da Cerra Douro. Os convidados devem ganhar brindes como os cosméticos naturais da Águas de Ipanema e os perfumes e velas da La Bourdonnais.