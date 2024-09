Dress code carioca

Publicado em 07/09/2024 às 08:06

Alterado em 07/09/2024 às 13:46

Como se vestir para um evento? Cada canto tem um jeito: em Paris, bota um vestido preto, cabelo natural e vai. Em Londres, algo estranho (um chapéu, um cabelo) e uma roupa em tom pastel. Na Califórnia, nem importa como, desde que tenha cílios postiços (ou naturais enormes, graças ao rímel Hypnôse, Excessive Black, da Lancôme, uma das manias de makeup).

E no Rio de Janeiro, cidade dita descontraída, sempre imitada? Atualmente o comprimento longo predomina, a sandália papete ou a Birkenstock lideram nas calçadas e areias, o batom nude ficou mais vermelho, os jeans e shorts rasgados deram um tempo (graças aos santos da moda). Como o tempo continua invernal, a roupa de praia está sem atualização, mas as coleções de verão prometem recortes e tiras sensacionais.

Meus exemplos são de um almoço na Barra da Tijuca. São referências do jeito de quem vive por aqui se vestir para conviver com amigos ou companheiros de profissão. No caso, uma maioria de arquitetos, decoradores e designers.

Evitei identificar, para evitar trocas de nomes: o que vale é o look!

(fotos divulgação / Ari Gomes Jr e Reginaldo Teixeira)





Vermelhos

Uma das cores principais desta estação. Algumas escolhas: o elegante vestido, com sandália e bolsa off-white; à direita, o longo em camadas que ficou mais informal com a rasteirinha e o lenço colorido na bolsa. E no centro, a graça da bolsa vermelha. Com o sapato Mary Jane e um beijinho!





Calças pretas

Com a jaqueta tacheada, calça de couro; look de cropped e pantalona com colete (moda! moda!) laranja; o clássico e eterno terninho com camiseta branca; macacão com bolsos e debruns brancos











Homens

Do trio básico, pai e filhos de jeans azul ou cinza, tênis e sapatos de lona ao conjunto preto com over preto e branco e Birkenstock. Terno? Só se for branco, com camiseta e sapatos oxford no contraste











Detalhes

As poderosas, de tom natural, colar suntuoso, pulseiras e…tênis! De belo longo branco ou calça branca, o detalhe está nos sapatos lindos. Dupla em tons naturais, de linho, com óculos, bolsas, cinto. No final, o show de bolsas, uma Chanel coral e outra perolada, Michael Kors











E para não dizer que não falei de Coréia (minha atual obsessão), vejam a garota no metrô de Seul: micro saia xadrez, coturnos de plataforma, mochilão com spikes. luvas de couro e…máscara, que afinal é melhor prevenir. Foto da Raquel, cunhada da Ana Lucia Bizinover (companheira de redação), que anda circulando por lá, a sortuda!