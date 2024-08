Setembro para a casa e para o rock

Publicado em 31/08/2024 às 12:17

Alterado em 31/08/2024 às 12:25

Ei, aonde foi o mês de agosto? Ontem era julho e já estamos entrando em setembro!

Na agenda do meu site iesarodrigues.com.br já constam eventos para janeiro de 2025.

Em compensação, setembro pelo menos terá mais eventos do que a discussão sobre o clima, o aumento dos preços nos supermercados ou a desenfreada cobrança dos bancos.



Para a casa

Eduardo Machado, superintendente do Casashopping trouxe para o Rio a DW (Design Week). As lojas que formam o conjunto de decoração considerado mais luxuoso da cidade vão apresentar seus lançamentos de móveis, abrigar conversas de profissionais de arquitetura e design e celebrar collabs com marcas de moda. Como a Breton, que servirá de local para a grife Frankie e Amaury mostrar o que vai vender no espaço do Rock´n´Rio. A Líder, marca mineira que une a marcenaria artesanal com design, traz os talentos de Nildo José, Studio Fresa e Estúdio Lider, com sofás, camas e um banquinho muito especial, entre as 25 novidades da nova coleção.







Victor Niskier falará sobre a collab com a Azul Milano Foto: divulgação



Entre os talks, Victor Niskier falará sobre a collab com a Azul Milano no dia 03, às 17h.



Cortinas em tecidos italianos da nova coleção da Hunter Douglas Foto: Gustavo Xavier / divulgação



Fora do CasaShopping, a Hunter Douglas lança cortinas e xales italianos, nas suas lojas de revenda, como a Guilha.



Para a moda





Fotos: divulgação



Foto: divulgação

Jaqueta e mochila de couro da coleção exclusiva da Frankie Amaury para o Rock in Rio







Série de toy arts da Safe Art, destaque para o boneco em homenagem ao Amaury Veras, no Centro Foto: divulgação



O Rock in Rio, que começa no dia 13 e segue até 22, além de Ed Sheeran, Mariah Carey, Kate Perry, terá espaços para compras de moda. A Babilônia Feira Hype será um dos participantes e a coleção exclusiva da grife Frankie Amaury também terá lançamentos exclusivos. Uma versão roqueira das peças favoritas da marca que começa a ser revivida: há franjas longas nas jaquetas com o logo do Rock in Rio nas costas e nas mochilas, que já viraram peças de coleção. Falando em coleção, o espaço da marca terá toy arts, os bonequinhos customizados pela dupla Sabrina Correa e Fernanda Botelho, da Safe Art. Um deles representa o Amaury, de sobrancelhas grossas e jaqueta de couro. Esta coleção cápsula de roupas e bonecos será lançada na Breton, na abertura da DW no CasaShopping, no dia 03 de setembro.



Novas cores e desenhos nos óculos da Gustavo Eyewear Foto: reprodução



E ainda consta da agenda a nova coleção de óculos do Gustavo Gonçalves, a ser conferida no dia 04, a partir das 17h, na loja Gustavo Eyewear do Village Mall.

Será um começo animado para o mês de setembro. E vamos praticamente nos mudar para a Barra.