A volta da pulseirinha

Publicado em 17/08/2024 às 08:52

Alterado em 17/08/2024 às 14:24

Origem do sapato: tira de quadrinhos do cão Buster Brown com a menina Mary Jane Foto: Wikipedia

Enquanto as temperaturas não baixavam, os pés cariocas calçavam as papetes. versões leves das alemãs Birkenstocks. Agora, o frio esquisito está lançando outra onda (que não é da ressaca que reina nas praias): os sapatos de pulseirinha, conhecidos como Mary Jane no hemifério norte.

E de onde saiu este nome? De uma tirinha de quadrinhos criada em 1902 por Richard F. Outcault, em que o cachorro Buster Brown era o amigo da garotinha Mary Jane. E a menina usava sapatos pretos de pulseirinha, com meias brancas. Antes de serem conhecidos pelo nome dela, os sapatos eram chamados de bar shoes (sapatos de barra), justamente por causa da tira sobre o pé. Logo o nome mudou, e o Mary Jane virou o sapato dos uniformes escolares e, em verniz preto, das grandes ocasiões.



Desfile do verão 2024 da marca MiuMiu Foto: divulgação

Agora é apenas moda. Pode ser de verniz, de couro sintético ou tecido tipo lona. A evolução inclui a troca dos botões e fivelas que prendiam a tira por Velcro. Há variações com salto, com múltiplas tiras. Para quem, como eu, sempre quer saber de onde veio esta releitura dos Mary Janes, a investigação é praticamente desnecessária: a proposta vem da coleção da MiuMiu, a marca italiana liderada por Miuccia Prada. Sim, uma sapatilha assim pode custar R$ 6.600. Mas temos no Brasil ótimas versões e depois de saber o preço da italiana, até achamos razoável pagar quase R$ 400,por um Mary Jane brasileiro.



Sapatilha de bico quadrado da Arezzo /R$ 339,90 Foto: divulgação



Com botão na tira, deJimmy Choo / 650 euros Foto divulgação



Um sucesso, o modelo Sarah da Meu Sapato Preto / R$ 319,90 Foto: IG



Sugestão de look da Marettimo para o verão Foto: IG

Comprar aqui tem sempre a vantagem da forma adaptada aos pés tropicais, ponto tão importante quanto acertar o número equivalente aos nossos. Para encerrar, cuidado com o look com meias curtas, prefiram redes ou arrastão. E segundo as previsões das YouTubers, os sapatos de tirinhas continuarão circulando no verão.