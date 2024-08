Cáquis e neutros na próxima onda

Publicado em 02/08/2024 às 13:54

Alterado em 02/08/2024 às 13:58

As pesquisas de tendências são quase tão cuidadosas quanto os estudos de meteorologia: o imprevisível predomina. Um exemplo vai ocorrer agora, nos anúncios das cartelas de primavera/verão 24/25. Quem esperava se vestir de pink, laranja, vermelho ou um discreto azul marinho, pode se surpreender com uma queda nesta euforia colorida. Porque nas pesquisas paira uma série de neutros como beges e cáquis.



As origens

Em 1968, a modelo Veruschka preencheu uma página da Vogue italiana, foto do Franco Rubartelli, com uma espécie de blusão cor de deserto, assinado pelo jovem argelino Yves Saint Laurent. Bem a propósito, a roupa ficou conhecida como saharienne, como se fosse inspirada pelo deserto do Sahara.



Trench coat bege com jeans. da C e A (399) Foto: divulgação



Outra pista dos cáquis e beges: repararam que nas grandes lojas (Renner, C&A - a Riachuelo anda mais ocupada com as Olimpíadas) em alguns setores aparecem capas beges estilo trench coat? Será previsão de chuvas nos próximos meses?



Vestido chemise da Casual (R$ 549,900/ saharienne e calça Casual (R$ 589,90)/ vestido estampado em azul e caqui, da Cantão (R$ 499) Fotos: catálogos

O uso

Certamente chuvaradas estão longe de ser a razão de vestir este tipo de capa. É mais um caminho para um visual com história, que lembre a criatividade de YSL ou que nos faça sentir misteriosas, detetivescas (por favor, não saiam como os antigos tarados, nuas, só com a capa, para se exibir). Esta é a graça da moda atual, ser uma fantasia, expressar algo além de cobrir o corpo.



Sugestões de acessórios? Bolsa tote (sacola de compras) Marc Jacobs (595 dólares) e a croc Ginger, com design de Salehe Bembury (R$ 399) Fotos: divulgação

Aí vem a turma das cores vivas reclamando. Cáqui não combina com nosso tom de pele, é o argumento mais comum. Um conceito que acaba no momento em que lindas modelos negras se vestem de preto. Ou que louras adotem o amarelo como favorito. Em dúvida, sugiro o batom vermelho para contrastar com o tom neutro.

Outras maneiras de aderir aos cáquis:

com calça jeans escura, mocassim básico

com saia lápis preta, sapato de salto quadrado

como vestido chemise. Tem que saber complementar, para compensar. Um cinto, um colar

Há quem goste com minissaia. Uma sandália rasteira vai bem. Sem tiras cruzadas nas pernas, por favor

com saia longa, em estampa coerente. Animal print, uma boa

está com medo do resultado, de sentir a aparência abatida? Entre na onda dos cáquis com o tamanquinho Ginger, assinado pelo designer Saleche Bembury para Croc.