Masculinos, de Minas a Londres

Publicado em 27/07/2024 às 13:48

Alterado em 27/07/2024 às 13:48

Comemorar mais de 50 anos (no caso, precisos 55) é um trunfo para uma marca de moda. Principalmente masculina, já que os homens estão longe de serem consumistas. A Zak é uma grife mineira, fundada por Paulo Gomide, pai do líder atual, Bruno Gomide, já com o filho Pedro, de 17 anos, se preparando para trabalhar na marca.

A campanha da nova coleção aproveita o Dia dos Pais e marca o momento de uma nova identidade, mais jovial e contemporânea.

Uma novidade é o Smart Guide, guia de styling com conteúdo fácil de ser adotado, incluindo possibilidades de looks com sobreposições, combinações de cores ou texturas.

Thiago Costa Rego, diretor criativo da campanha comenta:

“Para o atual momento da Zak, a intenção foi colocar o produto como protagonista da comunicação, com mood mais novo e personalidade e informação de moda. Do casting ao styling, tudo foi pensado para mostrar o produto da forma mais contemporânea possível”



Destaque para as jaquetas dupla-face e a modelagem slim da camisa Foto: divulgação

A coleção

Novas cores em linhos, tecidos tradicionais da Zak

Alfaiataria leve

Ainda para o inverno, jaquetas de couro dupla face. A pelica italiana é fina e vem em dupla-face e modelagem slim

A linha workwear destaca a calça walk flex, de modelagem de alfaiataria em tecido tecnológico. Mais as jaquetas modernas e despretensiosas

Muito bom ver a Zak se atualizando, tanto nos produtos como no marketing, com fotos realistas e inspiradoras para vestir os homens.



Brasil e londrino: camisa de flanela da Foxton, camiseta com estampa de bonés de ciclistas, por Paul Smith; sapato Derby da Selaria e peças da coleção Ayrton Senna da Reserva Fotos: reproduções de sites das marcas

Mais brasileiros

A moda masculina brasileira segue padrões básicos. Mas tem detalhes interessantes a cada lançamento.

A Foxton acerta nas propostas de looks, desde as vitrines que parecem prontas para vestir até o atendimento nas lojas (testei no shopping Leblon).

A Reserva, que tem como lema emocionar quem veste seu estilo, está promovendo a campanha de cinco pratos de comida para quem tem fome por cada peça vendida, segundo o site da grife. E o lançamento da linha homenageando Ayrton Senna tem jaquetas, tênis elegantes e sóbrios.

Na Richards, outra marca longeva, fundada em 1974, é a da roupa sem erro, para momentos informais ou para a hora de uma alfaiataria meio rebelde. Mas atualmente, o destaque vai para a Selaria, a linha de acessórios. Compra certa, versátil, é o Derby Relax Flow, um social versátil (R$ 990).

Internacionais

Falar de moda masculina sempre me lembra Paul Smith. O inglês das listras e cores vivas está criando roupas e acessórios para…ciclistas! Calma, quem não pretende usar as luvas, meias e bermudas para sair pedalando pelo mundo, pode aderir ao tema com as camisetas com estampinhas de bonés de ciclismo. Para usar até com blazer e calça social.

Sem falar no mestre Giorgio Armani, que a partir dos anos 1980 desmanchou a estrutura dos ternos e dominou o guarda-roupa masculino. Basta ver que até hoje seus smokings dominam as cerimônias de premiação internacionais.