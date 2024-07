Lingerie de milho e garrafa PET? É confortável, sim

Publicado em 07/07/2024 às 10:23

Alterado em 07/07/2024 às 10:25

Nova Friburgo não tem praia, nem dezenas de academias. Mesmo assim, está se transformando em um pólo lançador de moda praia, íntima e fitness. Graças à Fevest, feira que começou em 1992, para divulgar o trabalho de funcionárias de grandes empresas que faliram nos anos 1980: as demitidas se reuniram e recomeçaram a indústria, trabalhando em casa.

A edição 2024 da Fevest, realizada de 25 a 27 de junho, reuniu mais de 150 expositores e se firmou como o maior evento do setor na América Latina. Um feito, considerando que a feira similar, em Lyon (França) andou atravessando percalços.

O que interessa

Para a consumidora final de calcinhas, sutiãs, leggings e moda praia, as marcas participantes trouxeram, além de novas coleções, uma série de progressos que se encaixam nos quesitos beleza, conforto, tecnologia e…sustentabilidade (palavrinha que não pode faltar nos meus textos). Alguns exemplos:



Abrigo da Linha Texneo Green, da marca catarinense Texneo Foto: divulgação

Texneo: fundada em 1994, de Indaial (Santa Catarina), tem um dos maiores parques fabris e tecnológicos do país. Apresentou produtos com a Linha Viva, com toque suave, tecnologia UV, proteção solar e easy care (lavou, tá nova). Mais a linha Texneo Green, composta com materiais sustentáveis e ecológicos, como a Biomida, fio produzido a partir do milho.E mais os reciclados: o poliéster feito de garrafas PET e a poliamida proveniente do tratamento de resíduos industriais.



Dupla de moda praia da Advance Xtra Life Foto: divulgação



O tom de cinza e os brilhos transparentes estão na cartela de cores da Advance Têxtil Foto: divulgação

Advance Têxtil, de Várzea Paulista (São Paulo), fundada em 1962, reaproveita 100% da água utilizada na fabricação das peças e usa gás natural na produção. Nesta feira a Advance apresentou o ECOSIM, selo de malhas desenvolvidas com elastano 100 % reciclado. É bom saber que a marca possui o certificado OEKO-TEX, garantia de que os produtos químicos da produção não causam impacto ambiental e - importante - não são nocivos à saúde. Elaine Waetge, do marketing da empresa acrescenta: “este ano trouxemos texturas variadas, listadas, geométricas e uma cartela de cores pronta para ser o hit da estação”



Look fitness da Adaptiv Xtra Life, da Rosset com a Lycra Foto: divulgação

Rosset, marca paulista com prestígio fashion, fundada em 1939, veio com a linha Adaptiv, que veste vários padrões de corpos, e a linha Xtra Life, que confere durabilidade à peça. Há também a versão que une as duas linhas, a Adaptiv Xtra Life, exclusividade mundial da Rosset com a Lycra.

Por estas novidades, um pouco áridas como moda, nota-se que teremos mais maciez, mais durabilidade nas peças que em geral passam por lavagens frequentes, exposição ao sol e água do mar ou piscinas e ao suor nas academias. E segundo Elaine, da Advance Têxtil, toda a tecnologia não impede que haja beleza nas estampas, modelos e cores.

Não resisto ao comentário: quem sabe a garrafinha PET da nossa água de hoje não será o material da calcinha de amanhã?