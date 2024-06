Coleções de férias

Publicado em 21/06/2024 às 11:09

Alterado em 21/06/2024 às 11:12

Look Elie Saab inspirado no glamour italiano dos anos 1950 Foto: divulgação

A agenda das semanas de moda internacionais costumava marcar janeiro como mês da alta Costura de verão de fevereiro ao começo de março, os prêt-`a-porters de Nova York a Paris; julho era de Alta Costura inverno; setembro até começo de outubro, Prêt-à-porter verão. Como esta agenda que enlouquecia criadores como Yves Saint Laurent, pela exigência de inventar tantos modelos, ficou pequena para o consumo e para o noticiário, acrescentaram mais um evento: a Cruise Collection. Era a temporada que lançava coleções para as clientes que saíam nos cruzeiros, para fugir do frio no hemisfério norte.

Como estas passageiras milionárias foram substituídas pelos cruzeiros focados no turismo mais abrangente em termos de classes sociais, o evento mudou de nome, ampliou para Resort Collection ou só Resort.

Para ser coerente, um desfile Resort deve ser apresentado fora das bases oficiais das marcas. Lembram quando a Louis Vuitton desfilou no MAC, em Niterói? Era uma Resort, com platéia de convidados internacionais trazida pela poderosa LV.



Momento Resort

Esta temporada está especialmente importante. Porque apresenta roupas realmente bonitas e com histórias, e porque estamos no meio de um troca-troca de designers. Vamos ver alguns destaques, sendo que o antipático Elie Saab dispara na frente, com lindos vestidos inspirados no glamour da Cinecittà italiana. Ele não é um entrevistado simpático, mas tem competência na criação.

Maria Grazia Chiuri levou a Dior Resort para o Drummond Castle Gardens, em Perthshire, na Escócia. Um trabalho muito bem amarrado, com a colab com a fábrica tradicional dos saiotes xadrezes, a Le Kilt. Um lugar lindo, em dia de tempo bom e a coleção que lembra muito os anos 1960, quando aqui no Brasil o sonho das adolescentes era ter uma saia kilt.



Inspiração e local coerentes: um castelo na Escócia e o xadrez dos kilts na Dior Foto: divulgação

Outra proposta coerente, na coleção ainda assinada por Virginie Viard (que saiu da marca logo em seguida): Resort Chanel em Marselha. A própria Gabrielle Chanel, que começou como chapeleira, se encantou com os estilos dos marinheiros da costa francesa. As calças capri e os minivestidos desfilaram na cidade que, para Virginie, representa “uma encruzilhada de culturas contemporâneas”.



Simples, com o DNA original da Chanel, visto em Marselha Foto: divulgação

Na Gucci, Sabato De Sarno reduziu as extravagâncias e pensou em Londres para mostrar transparências e laços, além de voltar os sapatos aos modelos clássicos. Em compensação, Alessandro Michele, recém-saído da Gucci (onde fez maravilhas) , lançou de madrugada um lookbook com mais de 100 visuais com sobreposições de estampas e cores. Onde? Na Valentino, chamando de coleção Avant les Débuts (antes do começo).



Uma imagem do look book da madrugada lançado pela Valentino Foto: divulgação

E a Louis Vuitton, assinada por Nicolas Ghesquière, foi para Barcelona. A arquitetura local foi representada por saias balonês e muitos looks em tons de cinza.



Balonê duplo na saia inspirada em Barcelona Foto: divulgação



A tal temporada Resort é longa, deve ser bom ter férias de tanto tempo. Max Mara ainda lança suas propostas em Veneza. Carolina Herrera leva seus longos e vermelhos para o México, em novembro.

E ainda falta saber quem substituirá Virginie Viard na Chanel. Marc Jacobs mostrou interesse, John Galliano foi citado como possibilidade. São as emoções da moda.