Semana variada

Arte para usar



Canga longa, assinada por Eliane Mourão Foto: reprodução/ Instagram

Já tivemos a fase do WearableArt, a roupa que em vez de ser vestida, era pendurada na parede. Ainda há quem faça isto, com a camisa do time favorito. Mas vamos falar da arquiteta Eliane Mourão, que decidiu transformar em acessórios e peças de decoração suas ideias futuristas. Inspirada em símbolos de computador em tecidos tecnológicos, Eliane tem participado de exposições e mostra muito de suas ideias no Instagram. Mas em vez de apenas fotos tradicionais, com mulheres com lenços jogados nos pescoços, preferiu também vestir Igor Barbosa com um lenço como canga longa. E ficou bom!



.Óculos coloridos da coleção Gustav Eyewear Foto: divulgação



Pintura à mão dá exclusividade às peças. Vale ver a coleção bicolor do Gustavo Gonçalves, na linha Gustav Eyewear. São armações grandes, quase sempre tendendo para o retangular ou quadrado. Destaque para os azuis, que vão acompanhar a nova onda de jeans que vem por aí.



Look de alfaiataria clássica, usada curta, da Mondepars Foto: divulgação

Surpresa da tia

As jornalistas atuantes nos anos 1970/80 sempre consideraram modelos como Monique Evans, Betty Lago (esta chegava a nos chamar de tia, mesmo), Xuxa, como sobrinhas ou afilhadas. Sasha, o bebê da Xuxa, cresceu rapidinho e mostrou que sabe muito de moda. Quando foi anunciada a primeira coleção de sua marca Mondepars, o que imaginamos? Algo fofo como a mãe usava no trabalho ou um pouco agressivo, como a tia (esta, de verdade) Solange fazia na marca O Bicho Comeu. E sabem o que Sasha mostrou, em desfile em São Paulo? Uma bela coleção, baseada em alfaiataria desconstruída ou clássica! Alguns moletons dão o palpite streetwear _ moleton tem seu valor, porque identifica o autor. Quem não quer um, agora com a assinatura da Mondepars?

A tia aqui ficou surpresa, com a categoria da coleção.

Arte o dia inteiro

Quem curte uma maratona (eu!eu! desde que não seja de corrida) tem um dia imperdível na quarta-feira, dia 19. O Canal Brasil vai homenagear os 80 anos do Chico Buarque com um dia inteiro de filmes, clipes, vídeos, matérias variadas com este grande artista brasileiro.

E outro artista importante, apesar de em geral ser associado só à moda, é o Oskar Metsavaht, que participa do Talk da Portobello Shop no dia 18, início da semana da sustentabilidade. O tema: da Natureza para o produto. Na Portobello do CasaShopping, a partir das 09h. A segunda-feira já começa sustentável!