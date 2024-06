Festival coreano em Niterói

...

Publicado em 10/06/2024 às 16:38

Alterado em 10/06/2024 às 16:44

Até agora me reconheço como umas pioneiras no fascínio pela Coréia do Sul. Pelo menos no circuito da imprensa de moda, nas minhas listas de seguidores, apenas as dorameiras raiz cultuavam seus astros favoritos nas séries coreanas.

Os Reels, tiktoks, Instagrams contribuíram para divulgar novidades, doramas favoritos e cursos de todos os jeitos para quem enfrenta a alfabetização nos caracteres e o vocabulário, comparável ao alemão em matéria de diferença em relação à maioria das línguas.

Exposição imperdível

Nesse sábado, o MAC (Museu de Arte Contemporânea), em Niterói, abriu a exposição Luzes da Coreia, relembrando o festival tradicional da cidade de Jinjun, centro de produção da seda com que são confeccionadas as lanternas.Elas são consideradas românticas atualmente, mas a origem data dos anos 1500, quando eram utilizadas como mensageiras nas batalhas contra os japoneses.

A exposição exibe fotos do festival, expõe hanboks, trajes tradicionais, atualmente usados nas cerimônias de casamento. E um túnel formado por 1200 lanternas acaba em uma Lua. Grande também é a estátua da lontra Hamo de três metros,mascote da cidade



O festival que se realiza na cidade de Jinjun ilumina as pontes com lanternas e fogos de artifício Foto: divulgação

A inauguração contou com a presença do embaixador Ki-Mo Lim, o prefeito de Niterói, Axel Grael, e o diretor do Centro Cultural Coreano, Cheul-Hong Kim.A curadoria é da colega jornalista Ana Claudia Guimarães, com a participação da Scuola di Cultura.



O Cristo Redentor "usou" um hanbok na noite da inauguração da mostra Foto: divulgação

O prestígio da mostra chegou à estátua do Cristo Redentor, que na noite da abertura ganhou iluminação em forma da roupa hanbok, um modelo assinado pelo designer Jin Hee Lee, usado no dorama histórico Lovers (2023). A Coréia do Sul é um dos países onde a religião católica mais cresce.

As lanternas ficam na exposição até agosto. Mas acho que não voarão, porque o MAC fica no lado oposto ao aeroporto Santos Dumont. Só se combinarem horários de decolagem e aterrissagem dos aviões, com uma pausa para as lanternas voarem: do jeito que está o prestígio do evento coreano, tudo é possível.



As luzes da Coréia do Sul aparecem no episódio 5 do k-drama 'Love in the Moonlight' Foto: divulgação

E mais

Outra prova da presença coreana no Brasil, é a vinda do Cha Eun Woo, integrante do grupo Astro, considerado o homem mais bonito do mundo. Já está como Nunu nas redes sociais falando em feijoada.

Uma das cenas mais marcantes nos doramas é o encontro dos protagonistas, os atores Park Bo-gum e Kim You-jun no capítulo 5 de Love in the Moonlight. Aliás, as séries coreanas são k-dramas. Dorama é mais usado pelos japoneses.

Nas minhas redes sociais a pergunta mais frequente é “quais são os produtos de maquiagem e tratamento de pele usados pelas coreanas?”