E vão rolar as festas

Publicado em 03/06/2024 às 18:41

Alterado em 03/06/2024 às 18:45

Onde alugar 250 cadeiras para uma festa? O que aconteceu com as lojas que alugavam vestidos de noiva, madrinha, daminhas, fraques e smoking? E as confeiteiras competentes que trocaram as cozinhas por aulas on-line?

Esta poderia ser a descrição do panorama festivo atual. Mas o pessimismo está passando, na maioria das demandas.

Por exemplo, é um bom sinal a falta de cadeiras, comentário de cerimonialistas. Os trajes alugáveis famosos, da Só a Rigor, na esquina da Av. Princesa Isabel, foram substituídos por uma filial da Casa & Vídeo. Mas os senhores ganharam uma fonte de fraques e smokings na Men a Rigor, em Copacabana.

As noivas podem escolher seu modelo exclusivo, sob medida: a estilista Morena Andrade reabriu os trabalhos no ateliê no Humaitá.

Um bom exemplo



Um grande arranjo na entrada do clube Foto: divulgação

Todo o brilho e elegância das festas pré-pandemia foi admirado pelos convidados da comemoração dos 91 anos do clube Itanhangá. O casal Raul Barbosa e Carla Roberto, responsável pela decoração, combinou os belos móveis do clube com inspirações no próprio estilo familiar de receber e referências em viagens, como a Mackenzie de Nova York.



No salão principal, a originalidade dos lustres cobertos de folhas Foto: divulgação

“Pensei em compor uma decoração aérea, montada com folhagens artificiais. As flores, escolhidas de véspera na Cadeg e entregues às quatro da manhã, seriam para arranjos uma a uma em vidrinhos nas mesas “ contou Raul, que seguiu a orientação da Carla de usar pink e laranja como tom geral. “Descobrimos lustres, sofás e até uma mesa Art-deco, com tampo de mármore e pés de terracota, no depósito do clube”.



Detalhe das mesas com abajures quadriculados, velas e vidrinhos com poucas flores Foto: divulgação



O lustre seguiu o conceito da decoração aérea Foto: divulgação



Toques mais rústicos nos sousplats da varanda Foto: divulgação

Pista polêmica

Faltava atender ao pedido da diretoria social de colocar a marca do Itanhangá no centro da pista de dança. “Argumentamos que não ficava bem, as pessoas pisarem no nome do clube. Lembramos dos nossos jantares familiares, quando usamos as louças pintadas pela Carla em quadrados pretos e brancos. Assim ficou a pista de dança, combinando com pequenos abajures com cúpula preta e branca, feitas pela Cristina Roberto e todo o ambiente com os belos objetos da Essencial Etc, na Barrinha “.



Carla Roberto e Raul Barbosa, autores da decoração Foto: divulgação

Pensam que acabou por aí? E os brindes, que nas festas costumavam ser sandálias Havaianas? No aniversário do Itanhangá os convidados saíram com porta-guardanapos em forma de bola de golfe.

Parece ser a volta das grandes festas, pelo menos Raul, Carla e a equipe de assistentes já estão pensando nos temas para Dia dos Namorados e Réveillon.

Seja qual for o motivo, vamos celebrar!