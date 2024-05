Estilos climáticos, versáteis

Publicado em 19/05/2024 às 19:34

Alterado em 19/05/2024 às 19:34

Uma das vantagens deste país é o clima. De vez em quando acontecem excessos, como sofre agora o Rio Grande do Sul. Mas a influência do calor e do frio se reflete nas formas, estampas, decorações.Vale tudo, diferente de países de climas marcados, que correm para o xadrez (o quadriculado, não a cadeia) ao primeiro sinal de frio. Ou parecem sorvetes de frutas, vestidos em tons pasteis,no que acham que 16 graus já é verão.

Nesta semana tivemos alguns exemplos do nosso estilo sem estação.



Cores da Natureza na Via Boho Foto: Daniel Pinheiro/divulgação

Forma & Movimento

A designer Verônica Hime observou a rapidez das mudanças da Natureza e dos comportamentos e criou a coleção Forma e Movimento, na sua marca, a Via Boho.

.“É tudo tão frenético no universo que, muitas vezes, não nos damos conta de tantas mudanças”, comenta Verônica, que resumiu seu tema com duas estampas: uma com desenhos orgânicos nas cores da Natureza e a segunda, mais geométrica, em cores vibrantes. Isto é,a primeira seria de verão, a segunda, típica de inverno.

Quem vestiu o catálogo da via Boko foi a atriz paraense Yara Castanho, também empresária do ramo de cosméticos veganos (destaque para a eau de parfum Imparável Amazônia).

Para dormir ou para sair



Flores veranis, outonais, nas peças versáteis da Monthal Foto: Divulgação



Para dormir ou festejar, o longo da coleção Sinfonia Foto: divulgação

A Monthal, marca de Nova Friburgo, continua demonstrando que é possível sofisticar um tipo de roupa em geral desprezada como estilo; a camisola. Partindo do que seriam pijamas, baby-dolls, camisolas e roupões, Eleonora Erthal já ganhou prêmios pelo desenvolvimento de tecidos, usou grafismos em lugar das estampas tradicionais. E agora, na coleção Sinfonia, em meio a flores lilases, geometrias em verde militar e tons de vinho e azuis, a Monthal tem um catálogo de outono intrigante: são peças para dormir, ficar em casa ou aceitar aquele convite para um evento com dresscode glamour?



Look feminino da linha WellThread da Levi´s Foto: divulgação



Dois exemplos da WellThread da Levi´s Foto: divulgação

Cápsulas que preservam

A Levi´s, marca californiana campeã nas pesquisas em jeans, investe na WellThread (bem tecido), linha de cápsulas desenvolvida com propósitos de preservar o meio ambiente e reduzir o impacto dos produtos químicos nos rios e águas próximas à produção.

Sim, sim, lá venho eu de novocom este papo de sustentabilidade. A WellThread utiliza algodão de transição e corantes à base de plantas, principalmente o índigo 100% vegetal. O que me encantou foram as peças de exemplo, as calças mais largas, as jaquetas tradicionais e as estampas pixeladas em azul quase imperceptível. Não valem saber dos esforços da Levi´s de preservar o planeta?

Eu também não sabia…

Algodão de transição é material fornecido por pequenos agricultores da Índia, que estão mudando o sistema de produção, através de processos de biodiversidade e ciclos agrícolas adaptados às condições locais.

Isto eu sei…

Nosso clima em geral se comporta razoavelmente bem, sem excessos. Mas estas chuvaradas do Rio Grande do Sul exigem atenção, muita ajuda, sem disputas de quem doa mais. Porque daqui a pouco o inverno chega, piorando a situação de quem ficou sem teto.

Passei alguns invernos saindo de casa ao amanhecer, para o colégio Sévigné. De japona, luvas, café tomado e detestava aquele frio ventoso. Nem imagino o sofrimento de quem perdeu tudo e vai enfrentar o inverno com o Minuano. Vamos ajudar, não faltam postos - sei de um no Barrashopping.