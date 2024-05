Estilos da Rainha

Publicado em 02/05/2024 às 19:51

Alterado em 02/05/2024 às 19:54

Este show em Copacabana tem um lado colado na moda. O figurino celebra os 40 anos de trabalho da versátil Madonna, Basta prestar atenção nas roupas dela e nas (poucas) roupas do elenco que canta, dança e desfila no cenário, cercando a Rainha.

Alguns exemplos



O sutiã de bicos deu fama internacional para o estilista francês Jean-Paul Gaultier Foto: reprodução



A calça Adidas ganhou sofisticação quando vista pelas ruas, nas viagens. Olha ela e o filho, David Banda Foto: reprodução

Talvez nem todo o estilo dela esteja presente. Mas ela influenciou além dos admiradores, permitindo looks até então restritos a determinados ambientes. Acham que falo do famoso corpete de sutiã de bicos, assinado por Jean-Paul Gaultier? Nada disto: para mim a maior contribuição de Madonna para o guarda-roupa anônimo foi ir para os ensaios, viajar, circular e ir a festas de calça Adidas! Peça considerada restrita às academias, virou o conforto do dia-a-dia geral.



Pingentes e tatuagens de henna tinham crucifixos como detalhes Foto: reprodução

Não desprezo o incrível trabalho do Gaultier, nem as variações no uso de sutiãs. Vale lembrar do início de carreira, quando pingentes de crucifixos e tatuagens de henna eram detalhes de sucesso



Lacinhos e couros em Procura-se Susan… Foto: reprodução



Toda a sensualidade do filme (arrasado pela crítica) Dick Tracy. Foto: reprodução

No cinema, Madonna foi da ingenuidade dos penteados com lacinhos contrastando com as jaquetas de couro em Procurando Susan desesperadamente, até a sensualidade dos longos justos decotes quase-que-caiu de Dick Tracy.





Na elegante foto de Steven Meisel, Madonna como Evita Perón Foto: reprodução

Há quem reclame da sua atuação em Evita, como a Primeira Dama da Argentina, no período peronista. Não vejo defeito nenhum, principalmente na atitude, vestindo o figurino de tailleurs sóbrios e cabelos em coques.



Cabelos pretos no video de Like a Prayer Foto: reprodução

Os cabelos, já que citei os coques da Evita, também foram shows de influência. Quase sempre louros, ondulados, cacheados, com adereços de todos os tipos. E ela foi morena, linda, no video Like a prayer!



Quanto mais simples…

Além da calça Adidas, outro look me encanta: camisa western e calça jeans, no video do álbum Music, na faixa Dont tell me. Ali é vida real, o corpo comum, o conforto e a fantasia texana, junto com os cowboys levantando poeira.



Na cena gravada com esteira rolante, o figurino texano para Dont tell me Foto: reprodução

No aperto da praia de Copacabana ou do sofá, assistindo a transmissão ao vivo, confiram o “desfile” do show de uma das pessoas - sim, ela parece tão próxima de nós, que ultrapassa o status de simplesmente “artista” - mais irreverentes, inovadoras e profissionais que circulam pelos palcos, arenas e areias do mundo.