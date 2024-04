A volta das mochilas coloridas

Publicado em 26/04/2024 às 11:13

Nos limites entre os anos 1970 e 1980 uma loja mudou o jeito de vestir carioca. Era a franquia da marca italiana Fiorucci, sob a responsabilidade da paulistana Gloria Kalil. Além dos jeans e camisetas com a imagem de um anjinho na etiqueta, de repente o espaço na Praça Nossa Senhora da Paz ficou apertado: uma dupla inovadora ocupou cabides e prateleiras com roupas e acessórios de couro! Couro no Rio de Janeiro, para vestir o ano inteiro! Havia fila de espera de patricinhas (como eram conhecidas as garotas fashion da época) para comprar uma mochila assinada pelo argentino Frankie Mackey e o carioca Amaury Veras, designer do conceito festivo, sexy e divertido. O macio couro chamois, vindo das cabrinhas do Nordeste e o colorido das bolsas, as minissaias e as jaquetas sem o ar rústico das roupas de couro tradicionais fizeram o sucesso da marca.



Frankie Mackey e Amaury Veras em noite festiva Foto: reprodução/arquivo

Mas a história acabou mal, com a morte suspeita do Amaury em 2004, 25 anos do início na Fiorucci .

Como tudo que é bom permanece,o encanto do estilo da dupla está de volta. Renata Veras, sobrinha do Amaury, decidiu comemorar os 45 anos da marca. Pesquisou os arquivos, recorreu ao acervo das clientes e está trabalhando com Alexandre Schnabl no relançamento das cobiçadas mochilas e bolsinhas em campanha com as modelos da época - que faziam questão de circular com suas mochilas macias. Fatima Muniz Freire, Silvia Pfeiffer e Alexia Deschamps estrelam as fotos e o filme.







Fatima Muniz Freire Foto: reprodução



Silvia Pfeiffer Foto: reprodução



Alexia Deschamps Foto: reprodução

A volta da Frankie Amaury será celebrada na Pinga (rua Redentor, 64), multimarcas em Ipanema, comandada por Catharina Tamborindeguy Johannpeter, grande amiga dos dois. Quem conviveu eles, deve lembrar da loja que nos anos 1980 fez de um canto do shopping da Gávea uma obra de arte, com afrescos assinados por Pedro Espírito Santo.Agora, é a vez da Pinga, onde, das 16 às 20h as mochilas e sacolinhas aguardam suas novas colecionadoras.