No ímã das vitrines

Aqui vamos sugerir peças que devem estar nos novos estoques. “Devem”, porque algumas já entram nas vendas on-line com o aviso de que estão esgotando. Outro detalhe é o tamanho: infelizmente o P predomina. Mas o casaquinho de tweed vai até o 46, ótimo.

Lá vai a seleção de irresistíveis, com ou sem lhaminha de puro algodão. Mas pelo menos prestem atenção aos preços. Dependendo da marca já inclui a proposta de pagar no pix ou em trocentas vezes…



Trench coat curto, perfeito para as brasileiras,tom clássico caramelo (Casual Street / R$ 789,90). No P e no M Foto: reprodução