Evento: em lugar da moda, a casa

Nesta semana, o grande evento internacional é a Milan Design Week. Nada de saltos altos, longos cintilantes e disputas de fila A: é a semana que define tendências e lançamentos para casa que podem valer até décadas de antecedência. As novidades podem variar de móveis e luminárias a maçanetas, que atraem cerca de 400 mil visitantes neste ano, de 15 a 21 de abril.

A Milan Design Week

Não faltam produtos para ver, já que a semana se divide em muitos locais e eventos. O principal fica no centro de exposições Fiera Milano, onde estão mais de 1900 expositores. Muitos visitantes preferem o Fuori Salone, o conjunto de eventos paralelos e exposições exclusivas. Como o Bienal Eurococina, local de marcas para cozinha e banheiro.

Imperdível deve ser a coleção da checa Lasvit, que mostra suas luminárias no belo Palácio Isimbardi

As luminárias Lasvit estão no Palazzo Isimbardi Foto: divulgação

Do Brasil

Nosso arquiteto Victor Niskier mostra como variar sua estante Colmeia em um espaço no 17, via Ludovico. O requinte é o material dos nichos, o quartzito Azul Macaubas, da Azul Milano.

Victor Niskier com a estrutura da estante e os nichos de quartzito azul Foto: divulgação

Fala, Victor:

“A estante Colmeia é uma homenagem aos ninhos e habitats das diversas espécies, ganha vida fora dos projetos personalizados, se tornando um produto com silhueta cheia de ritmo e gingado, flexível e mutável e como todo brasileiro”

Alguns destaques da Milano Design Week





Sofisticação com artesanato no ambiente da Boca do Lobo Foto catálogo