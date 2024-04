Os pequenos salvam as marcas

Publicado em 09/04/2024 às 09:47

Alterado em 09/04/2024 às 09:47

Continuo acompanhando as estratégias das marcas para garantirem as vendas e as cotações nas bolsas de valores. Nos Estados Unidos, segundo reportagem no WWD (Woman's Wear Daily um dos sites mais importantes da moda) acontece uma corrida aos escritórios de advocacia, para contornar falências e acordos com fornecedores.

Olhar para baixo

Ou como diria a Xuxa, para os baixinhos. Quem vive precisando de roupas e sapatos? As crianças, crescendo sem parar.



O setor nunca foi dos mais focados pela indústria de confecções, porque a roupa infantil demanda o mesmo ou mais trabalho no corte e modelagem e muita pesquisa para acertar os tamanhos de acordo com a idade.



Mas neste momento estão sendo lançados looks até em marcas de luxo. Uma pioneira foi a Baby Dior, com peças obrigatórias nos enxovais de bebê nos anos 1990. Agora tem a linha completa, tirei o exemplo da sapatilha linda por US$ 570

Sapatilha infantil da Dior Foto: divulgação

A Max Mara anunciou uma linha infantil de luxo, em Nova York, um teaser de casaquinhos de pele, tipo Teddy Bear, a serem vistos na Pitti Bimbo, maior feira infantil, de 19 a 21 de junho em Florença (Italia).

Casaco de ursinho da Max Mara Foto: divulgação

Sem tanta pretensão, mas com ótimas propostas, Tommy Hilfiger mantém o espírito familiar / esportivo na coleção das crianças.A ecológica Stella McCartney, mãe de 4 filhos, tinha que criar modelitos para sua turma. Sem tecidos com cogumelos que brotam, ainda bem.

Stella McCartney também assina coleções Kids Foto: divulgação

E aqui

Característica da Fábula, a estampa Foto: divulgação

A cobiçada saia de tule Foto: divulgação

Nosso melhor exemplo de roupa infantil vem da Fábula, filhote da Farm, que já completa 15 anos de um encantador estilo tropical. Querem agradar uma menina? Presenteiem com a cobiçada saia de tule (R$ 298). O que não tira o mérito da Bonita (ainda existe no Ipanema 2000?) e da época em que Márcia Pinheiro dedicava parte da marca aos vestidinhos em ponto smock ou casinha-de-abelha.

A americana Janie and Jack veste as crianças das famílias sofisticadas Foto: divulgação



Quem procura o luxinho da moda, para terminar, procure por Janie and Jack, marca que veste os pequenos da Park Avenue novaiorquina. E enviam para o Brasil, seus vestidos de R$ 300 (na promoção).

Mas vamos confessar: tem look melhor pra brincar e se divertir do que uma camisetinha e um shorts da Hering, conjunto que pode custar menos de R$ 100? Conforto é o verdadeiro luxo.

Só para voltar ao tema principal: a nossa Hering também andou se ressignificando e atualmente faz parte do super fashion grupo Soma, liderado pela Animale