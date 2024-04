Estilo próprio e versatilidade

Publicado em 01/04/2024 às 19:33

O que tem a ver atuar em série, passar 10 anos no Carnaval de Salvador, curtir MMA? A mesma história de assistir a desfiles, falar alemão, tricotar e escrever sobre moda. São talentos ou possibilidades que fazem as pessoas diferentes umas das outras.

A dos desfiles e tricôs é óbvia, esta que vos escreve. Esqueci de acrescentar que em vez de MMA, gosto de taekwondo.

Claudia Melo, com jaqueta Nobu Foto: Anael Rocha/divulgação



A primeira é a Claudia Melo, em princípio jornalista que cobriu o carnaval baiano, apresentou lutas de MMA no canal Combate e em breve estreia como Paula Viana, jornalista âncora, personagem da terceira temporada de Arcanjo Renegado, série do Globoplay.

Uma atividade a mais

Claudia sempre se produziu bem para suas aparições profissionais e os posts no Instagram. "Jornalista gosta de estudar e pesquisar. Quando comecei a me interessar por moda, aproveitei os acessos a livros, matérias na internet. Queria me vestir melhor, com identidade própria. Via um look e me perguntava " a Claudia gostaria disto?"

O resultado

Jaqueta com franja na barra Foto: Anael Rocha/divulgação

Um dos sucessos da Aura, o longo de renda com brilho Foto: Anael Rocha/divulgação



As produções postadas chamaram a atenção da Adriana Naji, dona da marca Nobu, com loja em São Paulo e vendas online.

“Ela propôs uma colab com coleção e representação. Em fevereiro lançamos a Aura, primeira coleção que assinei, para o mês de março. Os looks vão aos poucos para o site. E estão fazendo um sucesso que justifica outra coleção em junho. Pelo jeito vamos continuar juntas, eu e a Nobu, até o fim do ano!”

Jaqueta e pantalona, no clássico preto e branco Foto Anael Rocha/divulgação



Peças e preços

Para refletir o próprio estilo, Claudia criou para a Aura vestidos longos de renda, jaquetas jeans com franjas de strass, saias longas de tule. “Coloquei botões diferenciados na alfaiataria, brilhos e pérolas em muitas peças, para reforçar a feminilidade da coleção”, detalhou Claudia.

Os preços vão de R$ 379 por blusas até R$ 999 pela alfaiataria elaborada. Vestidos longos por R$ 599 e saias de tule por R$ 500.