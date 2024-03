Memórias da beleza

Publicado em 22/03/2024 às 13:31

Quando comecei a trabalhar no JB havia jornais matutinos, vespertinos, coloridos, especializados em esportes ou economia. Agora, os resistentes entraram nos mistérios das versões on-line, decifrando o número de leitores. E o preço da assinatura? Nunca imaginei pagar US$ 1 mensalmente pela edição diária do New York Times!

Daí, que nestes novos tempos admiro as colegas que se dedicavam às modas nos jornais e revistas e agora conseguem dividir o tempo entre família, pelo menos duas vezes por semana em uma das poucas redações e a pesquisa e a edição de obras que resgatam nomes e produtos das nossas antigas pautas.

Capa do Pequeno Almanaque da Beleza Foto: reprodução

Esta nostalgia toda (que era chamada de nariz de cera) é para falar do Pequeno Almanaque da Beleza, 100 verbetes de A a Z. Nomes como Adele de Fátima, Zezé Motta, tratamentos, produtos, a franjinha da Lídia Brondi, a Brazilian wax, o botox. Até Virgínia Lane virou verbete: pra quem nem o avô era nascido naquela época, Virgínia ficou famosa pela beleza das pernas.

Elza Soares de black power Foto: Editoria Globo

“O livro é uma reflexão que fazemos, sobre como as mulheres foram reféns de padrões. Lembramos de Leila Diniz, exemplo de beleza e liberdade. Sem a submissão a certos padrões estéticos. Ter a liberdade de se aceitar ou se modificar “, define Márcia, que contou com Joana Dale na pesquisa (Joana, lembro de você empolgada, como repórter novinha no JB, chegando da entrevista com Chico Buarque) e a editora Andrea Jacobson.

Jane Fonda, na fase da aeróbica Foto: Alamy Stock Photo

O pente garfo Foto: divulgação

“Enfim, saiu! Em 2018 parou a Lei Rouanet, quase desisti. Em 2023 conseguimos captar através do incentivo da empresa Keune Haircosmetics. E agora, o Pequeno Almanaque da Beleza está na minha mão, todo bonito, de capa dura, 143 páginas que mostram este meu ladinho de olhar o Passado, a base da nossa história da moda.”

A autora, Marcia Disitzer Foto: divulgação



O Pequeno Almanaque da Beleza será lançado na Livraria da Travessa (rua Visconde de Pirajá, 572 / Ipanema) na terça-feira, 26 de março, a partir das 19h.

Preço: R$ 100