Tudo ao mesmo tempo no ID: Rio 2024

Publicado em 13/03/2024 às 11:11

Reconheçamos: roupa nova está virando supérfluo neste momento. Os motivos variam da falta de dinheiro, da preguiça de escolher um dresscode até a valorização da peça usada, com o aumento do número de brechós de marcas de luxo.

Justificar uma semana de desfiles, então! Outra dificuldade, atrair plateias consumidoras para horas de coleções.

Fórmula do Norte

Cláudio Silveira traz de Fortaleza a experiência de sucesso do Dragão Fashion. A mistura de shows, desfiles, palestras, comidas, lançamentos tem um encanto garantido pela organização. Se uma edição do Dragão não conquistou pelos desfiles ou pelo show, como esquecer aquela sandália de recortes coloridos do Seleiro?

Versão no Rio

Em pouco mais de uma semana a terceira edição do Festival ID: Rio 2024 circulou com moda, economia, shows e gastronomia pelo Estado, começando por Petrópolis _ que bom, com apresentação de marcas da tradicional Rua Teresa _, passando pelos desfiles no MAC (Museu de Arte Contemporânea) e acabando na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio. Foram dias seguindo os conceitos de sustentabilidade, economia criativa, lembrando que o Estado do Rio tem 26.700 empresas com 195 mil postos de trabalho em toda a cadeia produtiva.

Letícia Spiller, no centro, e colaboradoras Divulgação



Destaque da Lecia, a calça de quadrados Divulgação



Look de parka com fivelão e saia com fenda Divulgação



Fora do fogo

A marca Lecia, da atriz Letícia Spiller, é um caso a acompanhar, tem uma coleção interessante, vista no primeiro dia em Niterói. Segundo entrevista concedida ao site Tevejoaqui.com, algumas peças são feitas com tecidos que seriam incinerados!

Modelos do Polo de biquínis de Cabo Frio Divulgação



Perto da água

Um polo importante no Estado apesar de pouco divulgado, é a Rua dos Biquínis de Cabo Frio. No ID: Rio 2024 as marcas apresentaram maiôs com recortes, poucas estampas, opções de saída de praia.

Estilo de inverno das Mulheres do Brasil Divulgação



O impacto do preto e branco em forma solta Divulgação

Das mulheres e de visita

Outra boa visão foi o trabalho do Grupo Mulheres do Brasil, Com muito feito à mão, cores fortes ou a dupla eterna do preto e branco.

Entre visitantes e participantes, a presença do Nígel Xavier, vencedor da segunda temporada do reality Next in Fashion, apresentado pela modelo Gigi Hadid, foi muito festejada pelo Cláudio Silveira.

Arremate da merenda

Na mistura de atrações do ID:Rio 2024, o final manteve o conceito do tudo junto e misturado. Na bela Biblioteca Parque Estadual Rodrigo Gomes e Luiza Souza fizeram um workshop sobre gastronomia sustentável para 80 merendeiras do Estado do Rio.

Entre shows de artistas como Fernanda Abreu e Toni Garrido, merendas gastronômicas e o patrocínio da Enel Distribuidora, o ID: Rio 2024 mostrou uma boa moda.