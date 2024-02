De Uberlândia para Nova York, passando pelo Japão

Publicado em 20/02/2024 às 09:09

Alterado em 20/02/2024 às 09:09

Isto é evolução,na moda: a mineira de Uberlândia Patricia Bonaldi começou a chamar a atenção para o luxo de suas coleções, que combinavam o lado artesanal típico de Minas, com aplicações e bordados, no início do século 21. Agora Patricia faz parte do calendário oficial da semana de moda novaiorquina, e acaba de desfilar a coleção Femme Frames, para o inverno 2024, realizada no Surrogates Court House, em NYC, com uma performance de abertura do premiado grupo de ballet Joffrey.

Mas a trajetória não começou tão focada na habilidade de criar peças, inspirada pela mãe. Sua escolha de faculdade foi Direito, bem longe de moda e design. Talvez se não acompanhasse o marido, que trabalhou durante três anos no Japão, teríamos uma advogada empenhada em casos, quem sabe resolvidos na Surrogates Court House.

Mas na volta a Minas, abriu a primeira loja em 2002, em Uberlândia, graças ao sucesso das apresentações no Minas Trend. Dez anos mais tarde abriu a PatBo, que parecia ser uma segunda linha, mais barata ou mais jovem. “Nada disto, é justamente o contrário, é a marca onde posso ousar mais, ter mais luxo” contou em entrevista-relâmpago em Belo Horizonte. sem a menor intenção de se mostrar simpática..



Patricia Bonaldi agradece os aplausos em NY Divulgação



Agora, em Nova York

A seriedade do trabalho levou a criar uma escola para bordadeiras em Minas, para garantir a característica de suas coleções. O resultado aparece nesta série Femme Frames, em que as peças combinam veludo bordado e o crepe, os vazados cortados a laser e a delicadeza das rendas. Até a linha beachwear ganha um perfil Alta Costura, junto com jaquetas de matelassê.

Longo em fios metalizados confirmam a força do prata nas coleções Divulgação



Bordados luxuosos aparecem em tules e fios metalizados destacam os crochês prata. Tanta ousadia é compensada pela cartela de preto, off-white e participação discreta de um tom de verde esmeralda.

As cores discretas, como o preto e o off-white são completadas pelo verde-esmeralda Divulgação

Obra prima de tecnologia e bordados artesanais Divulgação

Um dos vestidos da coleção Femme Frames Divulgação

Acessórios de grande marca

Os calçados foram criados pela Schutz, marca do grupo Arezzo&Co. As modelagens clássicas são reinterpretadas com saltos esculturais espelhados. As sandálias de tiras finas dão toques de feminilidade e sensualidade.